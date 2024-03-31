انطلاق الدورة الرمضانية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالغردقة

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة البحر الاحمر فعاليات الدورة الرمضانية الأولي التي ينظمها التحالف بالمحافظة، وذلك بمشاركة فرق من مختلف الفئات والأعمار، بأحد الملاعب الرياضية بمدينة الغردقة.



وأكد وائل جاد منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالبحر الأحمر، أن الدورة الرمضانية التي اطلقها التحالف تستهدف الشباب وقدامي اللاعبين بمدن المحافظة، مؤكدًا أن الدورة يشارك بها عدد كبير من الفرق بمدينة الغردقة، لافتًا الي أن الدورة بدأت بحماس كبير من المشاركين وهناك جوائز قيمة سيتم تقديمها للفرق الفائزة والمشاركة بالدورة الرمضانية، مؤكدًا أنه سيتم تكريم اللاعبين المشاركين في احتفالية كبري سيتم تنظيمها في نهاية الدورة.



وأضاف جاد، أن الدورة الرمضانية التي ينظمها التحالف الوطني بمحافظة البحر الأحمر، استقبلت فرقًا مختلفة منذ الاعلان عنها وتم التجهيز لها مسبقًا وتوفير مناخ مناسب للاعبين والمشاركين، لافتًا الي أن المشاركين أبدوا تقديرهم واعجابهم بطريقة تنظيم الدورة والتجهيزات الخاصة بها.



واستطرد منسق التحالف الوطني بالبحر الأحمر أنه من المقرر تنظيم حفل إفطار جماعي ضخم للاسر بشاطئ العائلات التابع لمحافظة البحر الاحمر بوسط مدينة الغردقة غدًا الاثنين بحضور مجتمعي كبير.

هذا وكان فراج عبد المقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر قد قدم التهاني والتبريكات لفريق "ألف بنت ألف حلم" لتحقيقهم المركز الأول على مستوى الجمهورية في بطولة الدورة الرمضانية لكرة القدم النسائية. وذلك تحت إشراف ممدوح خليفة، وكيل المديرية للرياضة، وبتنظيم من موسى الرشيدي، مدير الإدارة العامة للرياضة و كابتن ميرنا مراد مدرب المشروع .

ووجّه عبد المقصود التهنئة للاعبات الفائزات وأشاد بأدائهن المتميز واجتهادهن الكبير في المباريات. وأعرب عن فخره واعتزازه بتحقيق هذا الإنجاز البارز، الذي يعكس التطور الكبير الذي تشهده رياضة كرة القدم النسائية في البحر الأحمر.

وأكد عبد المقصود على أهمية دعم وتشجيع المرأة في ممارسة الرياضة وتطوير قدراتها البدنية والمهاراتية. كما أشار إلى أن هذا الإنجاز يعكس رؤية الوزارة في تعزيز مشاركة النساء في المجال الرياضي وتمكينهن من الازدهار في هذا الصعيد.

واختتم عبد المقصود تصريحه بتقديم التهاني الحارة لفريق "ألف بنت ألف حلم" وتمنياته بمزيد من التفوق والنجاح في المستقبل. كما أشاد بالجهود المبذولة من قبل إدارة الفريق والمدربين واللاعبات في تحقيق هذا الانجاز الكبير.