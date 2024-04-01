إفطار جماعي للعاملين بصحة الوادي الجديد

قامت مديرية الصحية والسكان بالوادى الجديد بتنظيم إفطار جماعى للعاملين بمديرية الصحة والسكان الذى يقام سنويا بمقر نقابة الاطباء بمدينة الخارجة تحت رعاية الدكتور هشام بكر هارون وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد ومشاركة نقابة الاطباء برئاسة النقيب الدكتور احمد محمد صالح ونقابة الصيادلة برئاسة النقيب الدكتور ايهاب والى ونقابة التمريض برئاسة النقيب الدكتورة منال مسلم صالح ونقابة العاملين بالخدمات الصحية برئاسة النقيب عاطف إبراهيم سنوسى وحضور الدكتور مؤمن معاذ استشارى القلب وعضو مجلس الشيوخ والدكتورة زينب عبد البارى مدير فرع التامين الصحى والدكتورة منة كمال مدير فرع هيئة الدواء والدكتور اسامة نصار نصر مدير المجلس الطبى

وقال الدكتور هشام بكر هارون وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد أن هذا “ إفطار جماعى ” يقام كل عام خلال شهر رمضان المعظم وذلك لتقريب المسافات بين العاملين بعضهم البعض وبينهم وبين رؤوسائهم والقيادات الصحية بالمحافظة ودليل على روح التأخى بين العاملين التى تساهم فى تجويد العمل وأن المديرية بجميع قياداتها تحافظ على تنفيذ إفطار جماعى للعاملين كل عام لما له من مردود إيجابى فى العمل

وعلى هامش حفل الافطار الجماعى قامت مديرية الصحية والسكان بالوادى الجديد بتكريم الامهات المثاليات بها عن عام ٢٠٢٤ وهم السيدة وفاء عبد الله عمر ادارة شئون العاملين بالمديرية والسيدة فاطمة محمد حسن ممرضة بوحدة المتيرة والسيدة / كريمة ابو بكر خدمات معاونة بمستشفى صدر الخارجة والسيدة منال محمود محمد خدمات معاونة بديوان المديرية

كما قامت مديرية الصحة والسكان بالوادى الجديد بعقد اجتماع لجنة تنفيذ الخطة القومية لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات بمقر المديرية برئاسة السيد الدكتور هشام بكر هارون وكيل وزارة الصحة والسكان بالوادى الجديد وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتعليمات السيد اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد وتعليمات السيد الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للطب الوقائى وضم الاجتماع أعضاء اللجنة وممثلى الادارات الصحية وهم مدير الطب العلاجي ومدير الطب الوقائي ومدير مكافحة العدوى ومدير الرعاية الاساسية ومدير إدارة المعامل ومدير إدارة الاسنان ومدير بنوك الدم ومدير العلاج الحر ومدير إدارة الصيدلة ومدير إدارة التموين الطبي ومدير إدارة التمريض ومدير الفيروسات ومدير وحدة النفايات ومدير الادارة الهندسية.

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