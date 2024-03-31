الأحد 31 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

محلل سياسي: مصر تضغط لوقف حرب غزة ونتنياهو يتهرب من الهدنة (فيديو)

حرب غزة
حرب غزة

كشف عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي، جهود مصر لإيقاف الحرب الصهيونية على قطاع غزة، مؤكدًا أنها تمارس ضغوطًا من لوقف الحرب ونفاذ المساعدات إلى القطاع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، الذي يعرض على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن حرب غزة لن تنتهي من تلقاء نفسها ولكن من خلال التوصل إلى هدنة أولًا.

وأوضح أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول التهرب من عقد أي هدنة في قطاع غزة حتى إذا كان سيحدث من خلالها تبادل للأسرى والمحتجزين، حيث إنه يعلم أن أي هدنة ستبدأ ستزيد من حجم الضغوط على إسرائيل وستتحول لوقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن لا يلزم أي طرف، وإنما هو ملزم من الناحية الأخلاقية، موضحًا أن فائدة القرار هو الضغط على نتنياهو لعدم إفشال المفاوضات التي تجرى للتوصل إلى إتفاق.

إلزام إسرائيل بإيصال المساعدات إلى غزة

وصدر أمر بالإجماع من محكمة العدل الدولية، بإلزام إسرائيل اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لإيصال المساعدات إلى غزة.

ودعا المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، فيليب لازاريني، إلى زيادة الضغط العالمي لدفع إسرائيل من أجل فتح المزيد من السبل أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ودعا لازاريني، إسرائيل، عبر منشور له على منصة "إكس"، إلى "التعاون مع الأمم المتحدة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، التي تشتد الحاجة إليها في غزة".

وكتب لازاريني: "يجب على الدول الأعضاء ممارسة المزيد من الضغط (على إسرائيل) لتنفيذ أمر محكمة العدل الدولية، يجب على أولئك الذين أوقفوا تمويل "الأونروا" أن يعيدوا النظر في قرارهم بالسماح للوكالة بالوفاء بتفويضها، بما في ذلك المساعدة في تجنب المجاعة".

وتابع: "إن الأفعال الجريئة لا يمكن أن تنتظر أكثر من ذلك".

مواد متعلقة

سقوط شجرة معمرة في المسجد الأقصى على شاب بسبب حفريات الاحتلال (فيديو)

عملية طعن في محطة حافلات بئر السبع الإسرائيلية |فيديو

يسرا تكشف أغرب رسالة تلقتها من معجب وشبكة مرعبة للزواج (فيديو)

يسرا تكشف سبب انزعاجها من الوسط الفني خلال الفترة الأخيرة (فيديو)

أستاذ تاريخ: الحشاشين قدموا عطاءا حضاريا بعدما تركوا السلاح (فيديو)

فتح: نتنياهو لا يهتم إلا بكرسيه وأمريكا قادرة على إيقاف بطشه بغزة

أستاذ علوم سياسية: إسرائيل لن تجرؤ على دخول رفح ولا خيارات أمامها

اشتباكات مشتعلة بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي ومتظاهرين في تل أبيب (فيديو)
الجريدة الورقية