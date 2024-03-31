محلل سياسي: مصر تضغط لوقف حرب غزة ونتنياهو يتهرب من الهدنة (فيديو)

كشف عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي، جهود مصر لإيقاف الحرب الصهيونية على قطاع غزة، مؤكدًا أنها تمارس ضغوطًا من لوقف الحرب ونفاذ المساعدات إلى القطاع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، الذي يعرض على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن حرب غزة لن تنتهي من تلقاء نفسها ولكن من خلال التوصل إلى هدنة أولًا.

وأوضح أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول التهرب من عقد أي هدنة في قطاع غزة حتى إذا كان سيحدث من خلالها تبادل للأسرى والمحتجزين، حيث إنه يعلم أن أي هدنة ستبدأ ستزيد من حجم الضغوط على إسرائيل وستتحول لوقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن لا يلزم أي طرف، وإنما هو ملزم من الناحية الأخلاقية، موضحًا أن فائدة القرار هو الضغط على نتنياهو لعدم إفشال المفاوضات التي تجرى للتوصل إلى إتفاق.

إلزام إسرائيل بإيصال المساعدات إلى غزة

وصدر أمر بالإجماع من محكمة العدل الدولية، بإلزام إسرائيل اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لإيصال المساعدات إلى غزة.

ودعا المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، فيليب لازاريني، إلى زيادة الضغط العالمي لدفع إسرائيل من أجل فتح المزيد من السبل أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ودعا لازاريني، إسرائيل، عبر منشور له على منصة "إكس"، إلى "التعاون مع الأمم المتحدة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، التي تشتد الحاجة إليها في غزة".

وكتب لازاريني: "يجب على الدول الأعضاء ممارسة المزيد من الضغط (على إسرائيل) لتنفيذ أمر محكمة العدل الدولية، يجب على أولئك الذين أوقفوا تمويل "الأونروا" أن يعيدوا النظر في قرارهم بالسماح للوكالة بالوفاء بتفويضها، بما في ذلك المساعدة في تجنب المجاعة".

وتابع: "إن الأفعال الجريئة لا يمكن أن تنتظر أكثر من ذلك".