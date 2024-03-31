تتجه أنظار محبي كرة القدم حول العالم، مساء اليوم، إلى ملعب الاتحاد، عندما يتقابل فريق مانشستر سيتي ونظيره أرسنال، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة آرسنال في الدوري الإنجليزي:

حراسة المرمى: إيمرسون.

خط الدفاع: والكر، اكانجى، روبن دياز، آكى.

خط الوسط: رودريجو، كيفين دى بروين، فيل فودين.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز، دوكو، إيرلينج هالاند.

ويخوض فريق مانشستر سيتي مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما وقع في فخ التعادل الإيجابي مع ليفربول بنتيجة 1-1 في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، قبل أن يتغلّب على نيوكاسل يونايتد بهدفين نظيفين، في الدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي:

تنطلق المباراة في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.