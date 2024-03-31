الأحد 31 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي وأرسنال
مانشستر سيتي وأرسنال

عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع قمة مرتقبة، مساء اليوم، ستجمع بين فريق مانشستر سيتي ونظيره أرسنال على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة 

 

موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي

تنطلق المباراة في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:30 بتوقيت السعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

 

معلق مباراة مانشستر سيتي وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي

سيعلق حفيظ دراجي على أحداث المباراة.

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