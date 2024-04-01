مدينة الخارجة تتزين لاستقبال عيد الفطر بالوادي الجديد

قام إبراهيم بركة السكرتير العام المساعد والقائم بأعمال رئيس مركز ومدينة الخارجة بتكليف أحمد صدقى عبدالله لمتابعة أعمال النظافة في العديد من الأحياء والشوارع بالمدينة،وذلك فى إطار إستعدادات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة لاستقبال عيد الفطر الميارك وهى فى أبهى حللها أمام المواطنين حيث قام بجولات تفقدية على قطاعات النظافة بجميع الاحياء منها ٢٥ يناير، طريق الداخلة ، السلام ، الثانوية العامة،البلد القديمة ،البساتين وموقف الاقاليم،شارع جمال عبد الناصر,شارع ٢٠ الغربى بحى السلام، النبوى المهندس، طلعت ضرغام ،البساتين ،عارف وأكد على ضرورة تكثيف الجهود لضمان نظافة المحافظة بشكل شامل.

وقال صدقى أنه تم تنظيف وتطهير عدة أحياء في المدينة، بما في ذلك حي الزهور، وحي خلف المتحف، وحي الأمل، وحي الزراعيين، وحي خلف النجده، حيث تم رفع القمامة والمخلفات الزراعية بجهود مشتركة من العاملين بقطاع شمال وسط، تحت إشراف الأستاذ حسن يوسف بيومي رئيس القطاع.

وأوضح بركة أننا نعمل ضمن منظومة متكاملة بتوجيهات اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد وتعكس هذه الجهود التزام الوحدة المحلية بتحسين البيئة ورفع مستوى النظافة، وتشكل خطوة إيجابية نحو توفير بيئة صحية ومريحة لسكان المحافظة، مما يعكس الاهتمام الدائم بسلامة المجتمع.

كما قام إبراهيم بركة، السكرتير العام المساعد والقائم بأعمال رئيس مركز ومدينة الخارجة، يرافقة صابر محمد إسماعيل نائب رئيس المركز وابراهيم عبيدالله سكرتير المركز بجولة ميدانية شملت مجمع المصالح الحكومية مؤكدآ على تعزيز النظافة وتجميل المنطقة، بالإضافة إلى استغلال الأراضي الزراعية بشكل مستدام ومتابعة أعمال النظافة وتسوية المسطحات الأرضية التي سيتم تشجيرها وزراعتها بالأشجار المثمرة وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية وتوجيهها نحو تحقيق التنمية المستدامة.والتقى بركة بالعاملين بالوحدة المحلية وأشاد سيادتة بالدور المبذول نحو تحقيق العمل بكفاءة عالية

ومن بين الجهود المبذولة، قام بركة باستكمال جولتة بالمرور على قطاعات النظافة والشوارع للتأكد من سير العمل وإزالة اى معوقات تواجة فريق العمل والمرور على شوارع المدينة والحد من الاشغالات التى تعوق حركة السير

بفضل هذه الجهود يتوقع أن يشهد مركز ومدينة الخارجة تحولاً إيجابياً في مظهرها العام وجودة حياة سكانها، مما يسهم في تعزيز التنمية ورفع مستوى الخدمات بالعاصمة الإدارية

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