تشكيل مودرن فيوتشر المتوقع ضد الزمالك في صدام ربع نهائي كأس الكونفدرالية

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر مباراة مرتقبة أمام نظيره الزمالك، مساء اليوم، في المباراة التى سيجمع الفريقين ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تشكيل مودرن فيوتشر المتوقع أمام الزمالك في ربع نهائي كأس الكونفدرالية:

وفي حراسة المرمى: محمود جنش.

بينما يأتي في خط الدفاع: خالد رضا – علي الفيل – محمود رزق – محمد ربيعة.

ويأتي في خط الوسط: غنام محمد – محمد نصير – محمد صادق – أحمد خالد كباكا.

بينما يأتي في خط الهجوم: محمد زعلوك – علي ياسر



موعد مباراة الزمالك وفيوتشر اليوم في الكونفدرالية:

تقام مباراة الزمالك وفيوتشر مساء اليوم الأحد 31-3-2024، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر اليوم في الكونفدرالية:

تنقل مباراة الزمالك وفيوتشر، اليوم الأحد، على قناة بي إن سبورت "beIN Sports 6"، كما تذاع عبر قناة أون تايم سبورت الأرضية.

معلق مباراة الزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية:

يعلق على مباراة الزمالك وفيوتشر، عبر قناة بي إن سبورت، علي محمد علي.

وأُقيم مساء أمس السبت بأحد فنادق القاهرة الاجتماع الفني الخاص بمباراة مودرن فيوتشر والزمالك، للاتفاق على الترتيبات كافة الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين مساء غدٍ الأحد بالكونفدرالية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على أن يرتدي فريق مودرن فيوتشر اللون الأحمر كاملًا، ويرتدي حارس المرمى الطقم الأخضر كاملاً.

فيما يرتدي الزمالك اللون الأبيض كاملاً، ويرتدي حارس مرماه اللون الأصفر كاملاً.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجدداً في لقاء العودة على ملعب ستاد القاهرة، يوم الأحد المقبل، الموافق 7 أبريل.

