بالإنفوجراف.. سلامة الغذاء تصدر تقريرها الأسبوعي الــ 13 لعام 2024

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 13 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 23 - 29 مارس، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 90 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الرابع من شهر مارس، وتم تسجيل 11 منشأة غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، واستوفت 1 منشأة لاشتراطات التسجيل، 5 منشآت لاشتراطات التأهيل، 3 منشآت لاشتراطات الاعتماد.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 68 زيارة، وتم تسجيل 3 منشآت بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجاري إدراج 1 منشأة بالقائمة المعتمدة، وأصدرت الإدارة 3309 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1696 شركة مصدرة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5085 رسالة بنحو 255 ألف طن لعدد 1580 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 635 صنف من خضروات وفواكه طازجة، ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطس الأسبوع الماضي أيضًا قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 42 ألف طن، تليها خضروات متنوعة مجمدة بإجمالي 11 ألف طن، ثم فاصوليا بإجمالي 7 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 65 صنف بنحو 66 ألف طن.

وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 65 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 15 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 2 ألف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 43 صنف بنحو 82 ألف طن.

ومثلت السعودية والسودان وروسيا وأسبانيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 163 دولة مستوردة.

واحتل ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 805 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة بـ 707 رسالة، ثم ميناء سفاجا بإجمالي 660 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1690 رسالة بنحو 430 ألف طن لعدد 664 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 136 صنف من قمح وفول صويا وزيوت متنوعة من 72 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أوكرانيا، أمريكا، البرازيل وأندونيسيا.

وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 375 رسالة، يليه ميناء دمياط والذي احتل المركز الثاني بـ 312 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 280 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 54 منتج و6 شركات، ونفذت 9 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 845 منتج جديد، وأصدرت 5 شهادات بيع حر.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 1 زيارة تفتيش لمواقع تخزين القمح في محافظة البحيرة، وتم تسجيل 1 موقع لتخزين القمح بمحافظة الجيزة.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 37 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 25 شكوى وجاري فحص 12 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 547 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات القاهرة، الجيزة، الشرقية، الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، أسوان، مطروح، الوادي الجديد، المنوفية، الإسكندرية، سوهاج والغردقة، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 24 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1657 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.

وبالتنسيق مع إدارة الشكاوى، تم شن حملة مشتركة على عدد 6 منشآت غذائية للتأكد من استيفائها لاشتراطات سلامة الغذاء.

وتم تسجيل 354 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 342 معاينة، فيما استوفت 92 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 29 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القاهرة، الجيزة، المنوفية، القليوبية، سوهاج، الأقصر، البحر الأحمر، أسيوط، المنيا والبحيرة.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 10 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات الجيزة، بني سويف، الغربية، الدقهلية، القليوبية والفيوم، المنوفية والبحيرة.

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 51 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة والأقصر، وتم تسجيل 5 مطاعم و 2 فندق بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 9 مأموريات فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية والجيزة.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 438 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 10 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن، بالإضافة إلى 57 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 2 مأمورية رقابية في محافظتي القليوبية والشرقية.