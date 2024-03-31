موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر في ربع نهائي الكونفدرالية والقنوات الناقلة

يلتقي فريقا الزمالك ونظيره مودرن فيوتشر، مساء اليوم، في المواجهة الافريقية المصرية المرتقبة التى ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر اليوم في الكونفدرالية

تقام مباراة الزمالك وفيوتشر مساء اليوم الأحد 31-3-2024، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر اليوم في الكونفدرالية

تنقل مباراة الزمالك وفيوتشر اليوم الأحد على قناة بي إن سبورت "beIN Sports 6" كما تذاع عبر قناة أون تايم سبورت الأرضية.

معلق مباراة الزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية

يعلق على مباراة الزمالك وفيوتشر، عبر قناة بي إن سبورت، علي محمد علي.