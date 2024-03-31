حالة الطقس اليوم.. كشف هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأحد، حيث توقعت أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد دافئ على السواحل الشمالية الغربية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف فى الليل والصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد.

طقس حار نهارًا

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس حار نهارًا على سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلًا.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى

درجات الحرارة اليوم الأحد فى المحافظات

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 29

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 29

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 30

بنها: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 29

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 26

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 24

درجات الحرارة فى المحافظات اليوم

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 23

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 13 و درجة الحرارة العظمى 30

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 24

نخل: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 30

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 27

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 29

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 33

السويس: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 33

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 30

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 30

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 33

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 33

المنيا: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 33

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 34

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 34

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 35

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة ودرجة الحرارة العظمى 35