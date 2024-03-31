وزير الري يوجه بالمراقبة المستمرة لجسور مجرى النيل و رصد المخالفات وإزالتها

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن أجهزة الوزارة ممثلة في الإدارة العامة لحماية نيل بني سويف قد بادرت بالتحرك الفوري يوم السبت الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٤ فور وصول بلاغ بقيام بعض المزارعين بإستخدام أتربة لردم وتعلية جسور النهر بمساحة ٤٠٠٠ متر مربع وبإرتفاع ٢ متر ، حيث قامت الإدارة بتوفير المعدات اللازمة والتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتنفيذ أعمال الإزالة علي الفور ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وتحرير محضر بالواقعة .

وذلك خلال تلقيه تقريرا من المهندس حسام طاهر رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه بخصوص إزالة التعديات على نهر النيل .

وكان الدكتور سويلم قد وجه لأجهزة قطاع حماية نهر النيل وفرعيه بضرورة المراقبة المستمرة لجسور المجرى و رصد كافة المخالفات الواقعة عليها والتأكيد علي إزالتها فى المهد قبل تفاقمها .

وقد أضاف الدكتور سويلم فى تصريحاته أن أجهزة الوزارة تواصل مجهوداتها لإزالة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على إمتداد ١٥٠٠ كيلو متر من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية وأجهزة المحافظات ، حيث تم إزالة عدد (٨٢٠٤٣) حالة تعدى على مجرى نهر النيل منذ عام ٢٠١٥ وحتى تاريخه فى إطار "حملة إنقاذ نهر النيل" ، كما يجرى حالياً تنفيذ الموجة ٢٢ لإزالة التعديات ، حيث تم خلال المرحلة الأولى من الموجه إزاله ٢٨٠٠ حاله تعدى ، و ١٥٥٢ حالة تعدى ف المرحلة الثانية ، وستبدأ المرحلة الثالثة بعد عيد الفطر ، والتى تتم تحت إشراف لجنة إسترداد أراضي الدولة وبالتنسيق بين كافة الجهات المعنية وبتأمين من أجهزة مديرية الأمن بكل محافظة ، حيث تهدف إزالة التعديات للحفاظ على القطاع المائى لمجرى النهر وفرعيه لإمرار التصرفات المائية المطلوبة بدون أي عوائق .