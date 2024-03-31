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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مسلسل كوبرا الحلقة 5.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

مسلسل كوبرا
مسلسل كوبرا

موعد عرض مسلسل كوبرا وقنواته الناقلة، بطولة الفنان محمد إمام، ضمن السباق الرمضاني 2024، الذي يشهد عودته للدراما الرمضانية بعد غياب 3 سنوات.

مسلسل كوبرا 

مواعيد عرض مسلسل كوبرا والقنوات الناقلة

موعد عرض مسلسل كوبرا الحلقة 5، عبر قناة MBC مصر في تمام الساعة 10 مساءً، ويعاد في الساعة 10 صباحاً.

كما سيتم عرض مسلسل كوبرا، على قناة إم بي سي مصر 2، MBC دراما، بجانب عرضه على منصة شاهد الرقمية.

أحداث مسلسل كوبرا

ويتناول مسلسل كوبرا أحداثا درامية شعبية، حول محمد إمام "كوبرا" ويقوم بدور صاحب ورشة ﻹصلاح السيارات، ويتعرض للعديد من المشكلات والعقبات في حياته.

ومع توالي أحداث المسلسل تزداد الحلقات إثارة وتشويقا، حيث سيواجه مواقف غريبة، تقوم بوضعه في صراع ما بين الخير والشر.

أبطال مسلسل كوبرا

مسلسل كوبرا يقوم بالمشاركة في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم إلى جانب النجم محمد إمام، من بينهم: "منة فضالي، هشام إسماعيل، محمد أسامة "أوس أوس"، علاء مرسي، دنيا ماهر" بالإضافة إلى نجوم آخرين، والمسلسل من إخراج أحمد شفيق، ومن تأليف أحمد محمد أبوزيد.

من ناحية أخرى، شارك الفنان بهاء سلطان في غناء التتر الدرامي لأحداث مسلسل كوبرا، المقرر عرضه في النصف الثاني من موسم رمضان الجاري.

التتر الدرامي لمسلسل كوبرا من كلمات وألحان محمود طلعت، على أن يتم عرض الحلقة الأولى من المسلسل في الـ 17 من رمضان.

أحدث أغاني بهاء سطان مارتحناش

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ بهاء سلطان من خلال أغنبة “مارتحناس”، التي اجتازت المليوني مشاهدة عبر يوتيوب.

أصعب حاجة في حياتك تبعد عن اي ناس لو كان البعد راجل كنت قتلته وخلاص لو كان البعد راحة كنا ارتحنا ونسينا بس احنا بقالنا فترة بننام بدموع عنينا  ومرتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا ولا حبايب هتيجي في يوم تنسينا دي قلة راحة غصب عنا مابنهداش ومرتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا ولا حبايب هتيجي في يوم تنسينا وقالوا هننسى بس بجد مابننساش  دايما تيجي النهاية عكس اللي اتمنناه بعد ماتظبط حياتك على حد تكون معاه تيجي الدنيا في ثواني تاخده بعيد عن ايدينا ولا منه فضل معانا ولا منه غريب علينا  ومرتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا ولا حبايب هتيجي في يوم تنسينا دي قلة راحة غصب عنا مابنهداش ومرتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا ولا حبايب هتيجي في يوم تنسينا وقالوا هننسى بس احنا اللي مابننساش".

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