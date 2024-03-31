موعد صرف معاشات شهر أبريل.. يبحث الكثير من المواطنين أصحاب المعاشات، تزامنًا مع اقتراب عيد الفطر المبارك عن موعد صرف معاشات شهر أبريل، بغية التمكن من شراء مستلزمات العيد.

موعد صرف معاشات أبريل2024

موعد صرف معاشات أبريل2024.. ويتم صرف المعاشات يوم الإثنين 1 أبريل 2024 بالزيادة التي تم تطبيقها منذ مارس الجاري بنسبة زيادة 15%، ويستمر صرف معاشات شهر أبريل 2024 لمدة 6 أيام.

أماكن صرف معاشات أبريل 2024

ويمكن صرف معاشات أبريل 2024 من خلال منافذ مكاتب البريد المصري ومنافذ البنوك وماكينات الدفع الإلكتروني فوري، وماكينات الصرف الآلي.

جدول صرف معاشات أبريل 2024

الشريحة الأولى يومي 1 و2 أبريل لمن يتقاضى أكثر من 1000 جنيه.

الشريحة الثانية في يومي 3 و4 أبريل لمن يتقاضى أكثر من 2000 جنيه.

الشريحة الثالثة في 5 و6 من أبريل لمن يتقاضى أكثر من 3000 جنيه.