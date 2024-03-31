قيمة زكاة الفطر 2024.. "اعرف كام عن الفرد الواحد"

قيمة زكاة الفطر 2024.. يبحث الكثير من المسلمون عبر " جوجل" عن قيمة الزكاة هذا العام بغية إخراجها، يأتي ذلك تزامنًا مع اقتراب عيد الفطر المبارك، حيث حددت دار الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر 35 جنيهًا كحدٍّ أدنى، أما الفدية فحددتها الإفتاء بـ 30 جنيهًا كحد أدنى عن اليوم الواحد لمن يعجز عن الصيام لسبب شرعي .

فئات مستحقة لزكاة الفطر

وهناك فئات مستحقة لزكاة الفطر هم ثمانية أصناف الواجب عليهم الزكاة كما ذكروا في الآية رقم 60 من سورة التوبة في قوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ".

زكاة الفطر 2024

وقد فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طُهْرَةً للصائم من اللغو والرفث، وطُعْمَةً للمساكين، فمَنْ أدَّاها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولةٌ، ومَنْ أدَّاها بعد الصلاة فهى صدقةٌ من الصدقات، أخرجه أبوداود وابن ماجه.

فئات لاتجب عليهم زكاة الفطر

ووفقًا لجمهور الفقهاء هناك فئات لاتجب عليهم زكاة الفطر وهم: الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يومٍ من رمضان، كما لا تجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد كما ذهب إلى ذلك جماهير أهل العلم.