آداب الدعاء في رمضان الكريم

في شهر رمضان الكريم، يكثر الدعاء لله عز وجل، ولكن يجب ان نذكر ان للدعاء آداب وشروط، يجب الاطلاع عليها وأسباب استجابته وفقا لمجمع البحوث الإسلامية، وهي كالتالي: الإخلاص في الدعاء لله وحده.

إطابة المطعم بكسب الحلال. استِحضار القلب حين الدعاء. الإيقان بالإجابة أو رجائها في الدعاء. بدء الدعاء بحمد الله والثناء عليه، والصلاة والسلام على رسوله.

دعاء الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا. التوسل إلى الله في الدعاء وإظهار الضعف والتذلل. استحباب الطهارة أثناء الدعاء. استحباب استقبال القِبلة أثناء الدعاء. الإلحاح في الدعاء وعدم الانقطاع عنه يأسًا. اغتنام أوقات الإجابة وتحرِيها، ومنها دعاء الفجر.

اغتنام الأحوال التي يُستجاب فيها الدعاء ومنها السجود والصيام. استِحباب رفع اليدين في الدعاء. استحِباب تَكرار الدعاء ثلاثا. تجنب موانع استجابة الدعاء ومنها الاستِعجال وترك الدعاء والدعاء بآثم أو قطيعة رحم.



