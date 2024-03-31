تفاصيل حالة الطقس بالامارات اليوم الأحد

توقع المركز الوطني للأرصاد بدولة الامارات العربية المتحدة أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية بالامارات

وأوضح المركز، أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية/ 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:58 والمد الثاني عند الساعة 04:05 والجزر الأول عند الساعة 10:48 والجزر الثاني عند الساعة 21:26.

موج خفيف في بحر عمان

وتابع، في بحر عُمان، يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:03 والمد الثاني عند الساعة 00:23، والجزر الأول عند الساعة 19:21 والجزر الثاني عند الساعة 08:01

درجات الحرارة ونسب الرطوبة في الامارات

وجاءت درجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم كالاتي:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 30 19 85 30

دبي 31 18 80 30

الشارقة 31 20 80 25

عجمان 32 20 80 30

أم القيوين 30 19 85 30

رأس الخيمة 31 20 85 30

الفجيرة 31 22 75 25

العـين 32 16 65 20

ليوا 33 17 65 25

الرويس 30 18 80 55

السلع 29 19 80 35

دلـمـا 28 20 80 50

طنب الكبرى / الصغرى27 19 80 50

أبو موسى 27 19 85 55

طقس الامارات أمس السبت

وبالامس، كان طقس الامارات رطبًا على بعض المناطق الساحلية والداخلية الشمالية مع احتمال تشكل ضباب خفيف إلى غائم وتزداد كميات السحب المتوسطة تدريجيًا، مع احتمال ضعيف لسقوط أمطار خفيفة ليلاً غرباً مع ارتفاع تدريجي طفيف في درجات الحرارة، لتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س

كما شهد البحر في الخليج العربي خفيف الموج. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 16:09 والمد الثاني عند الساعة 03:34، والجزر الأول عند الساعة 10:03 والجزر الثاني عند الساعة 21:08

بينما شهد بحر عمان موج خفيف فيما يحدث المد الأول عند الساعة 13:17 والمد الثاني عند الساعة 00:02، والجزر الأول عند الساعة 18:29 والجزر الثاني عند الساعة 07:04.