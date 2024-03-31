إصابة سائق ومدرسة وطفليها في حادث اصطدام سيارة أجرة بشجرة بدار السلام

شهد الطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج وقوع حادث اصطدام سيارة أجرة بشجرة نخيل على جانب الطريق بسبب إختلال عجلة القيادة بيد قائدها نتج عنه إصابة السائق بكسور وكدمات متفرقة بالجسم وإصابة مدرسة بكسور وكدمات متفرقة بالجسم وطفليها بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجرى نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغًا بوجود حادث تصادم ومصابين بالطريق الزراعي الشرقي بمركز دار السلام.





إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة أجرة قيادة "هاني . ع . ع . ا" 43 سنة سائق ومقيم دائرة مركز نجع حمادي بالطريق المشار إليه إختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لإنحرافها وإصطدامها بشجرة نخيل على جانب الطريق .





نتج عن الحادث إصابة كل من :- قائد السيارة بكسور وكدمات متفرقة بالجسم ومستقلي السيارة "فاطمة . ا . ع . ا" 37 سنة مدرسة بكسور وكدمات متفرقة بالجسم وابنيها الطفل "يوسف . و . ا" 6 سنوات بكسور وكدمات متفرقة بالجسم والطفلة يارا . و . ا 8 سنوات تلميذة سحجات متفرقة بالجسم ومقيمون دائرة مركز نجع حمادي وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة .

وبسؤال قائد السيارة والمصابة الثانية بمضمون ما سبق ونفيا الشبهة الجنائية .





تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق متصل تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق إندلع بمخلفات مزرعة موالح تابعة لوزارة الزراعة بدائرة مركز جزيرة شندويل شمال محافظة سوهاج بسبب إلقاء أحد المارة عقب سيجارة دون قصد دون حدوث إصابات بشرية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة جزيرة شندويل بلاغًا بشوب حريق بمخلفات مزرعة الموالح التابعة لوزارة الزراعة دون مصابين بدائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين نشوب حريق بكمية من نبات الحلفا والهيش ومخلفات تقليم أشجار مزرعة الموالح التابعة لوزارة الزراعة على ضفاف نهر النيل دون حدوث تلفيات داخل المزرعة وتم الدفع بعدد " 3 " سيارات إطفاء وعدد "2" ماكينات نقالي والسيطرة علي الحريق وإخماده .





وبسؤال "محمد . ا . ن . ع" 49 سنة مهندس زراعي ومسئول عن المزرعة ومقيم دائرة قسم ثان سوهاج قرر بمضمون ما سبق ورجح أن يكون سبب الحريق قيام أحد المارة بالقاء عقب سيجارة مشتعل دون قصد ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك ونفي الشبهه الجنائية .





تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .