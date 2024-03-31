الأحد 31 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ضياء السيد: مصطفى شوبير حارس متميز

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير

أعرب ضياء السيد نجم الأهلي السابق عن سعادته الكبيرة بفوز الأهلي على سيمبا التنزاني بهدف نظيف في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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كوكا يعلق على تسجيله هدف فوز الأهلي أمام سيمبا التنزاني

أضاف ضياء السيد في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية المحور: "الأهلي نجح في تحقيق الفوز على سيمبا، وخرج بشباك نظيفة رغم صعوبة المباراة".

وواصل مدرب المنتخب السابق: "نتيجة 1 -0 خادعة ولكنها مطمئنة وتعطي معنويات عالية للاعبين".

وأضاف: مارسيل كولر نجح في اختيار الطريقة المناسبة للمباراة وكذلك شارك لاعبين مناسبين في محاولة منه للسيطرة على منطقة وسط الملعب.

وتابع: في المقابل سيمبا تفوق في التمريرات بين الخطوط وشوبير قدم مباراة جيدة وتصدى لـ 7 كرات فهو حارس متميز ومستقبل كبير للنادي الأهلي.

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