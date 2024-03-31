هدف وحيد في مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بتوقيع كوكا

في جولة مملة من دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، انتهت جميع مباريات السبت، بالتعادل السلبي دون أهداف في مواجهات الذهاب.

ألتقى الترجي التونسي مع أسيك ميموزا الإيفواري على ملعبه، وصن داونز الجنوب أفريقي مع يانج أفريكانز التنزاني خارج الديار، وانتهت المباراتين بالتعادل السلبي دون أهداف.

كما تعادل مازيمبي الكونغولي مع بيترو أتلتيكو الانجولي سلبيا على ملعب الأول، لتكون مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دار السلام التي جاء فيها هدفا من توقيع نبيل كوكا لاعب المارد الأحمر، في جولة شهدت عقما تهديفيا.

ويعتبر هذا الأمر من النوادر التي تحدث في الأدوار الاقصائية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، والتي شهدت هدف وحيد في مباريات الذهاب كاملةً، بعدما شهدت 3 تعادلات سلبية وفوز للأهلي خارج الديار أمام سيمبا.

وكان كوكا سجل أول أهدافه في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وأكد اللاعب أن هذا الهدف بمثابة الحلم الذي تحقق وأحتفل به على طريقة والده إهداءً له بعدما رحل عن عالمنا منذ أشهر.

وتنطلق مباريات الإياب الأربعة من دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبلة الموافق 5 أبريل.