مساجد الاسكندرية تتزين لاستقبال مصلين صلاة التهجد

في آخر نفحات الشهر الفضيل، تلك العشر الأواخر التي ينتظرها المسلمون بفارغ الصبر، تتضاعف الشعائر الروحانية، حيث تكثر الدعوات، والصلوات، والتهجد، والاعتكاف في المساجد، وتكثيف أعمال الخير، والرجاء من الله "القبول والعتق من النار"

تزين المساجد بالاسكندرية في العشر الأواخر من رمضان بحلّة إيمانية ساحرة، حيث تتراص الصفوف، وتتعالى أصوات المصلين بالدعاء وتكتض االمساجد بالاف المصلين لادراك ليلة القدر وماتبقى من ايام العتق من النار .

. بدأت المساجد اليوم صلاة التهجد وهو القيام في جوف الليل، وصلاة التّهجد هي النّوافل التي يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى، ولهذا فهي سنّة لما ثبت عن قيام الرسول صلى الله عليه وسلّم بها، حيث أمره الله تعالى في سورة المزمل بقيام الليل تسارع الصغار والكبار نحو المساجد، يرقبون علامات ليلة القدر المباركة التي قد تكون في أي ليلة فردية من هذه الليالي الفضيلة.

ومن أبرز المساجد التى تزينت لاستقبال المصلين فى ليلة القدر مسجد مرسى ابو العباس ومسجد القائد ابراهيم ومسجد الحديد والصلب بغرب الاسكندرية ومسجد سيدى بشر وتشهد المساجد توافد المئات من المعتكفين الذين حضروا بأمتعتهم تاركين همومهم للجوء إلى الله فى العشر الأواخر من شهر رمضان.

وفي ليلة القدر يصل عدد المصلين نحو مليون شخص، ويحرصون علي اصطحاب أبنائهم، لتدريبهم علي الطاعة والعبادة وحضور مجالس العلم وقراءة القرآن الكريم، حيث يجدون الراحة والسكينة، كما يجدون الوسطية والاعتدال، من خلال أئمة ودعاة الأوقاف.

وقد استعدت إدارة المسجد بشكل متميز هذا العام، لاستقبال المعتكفين وإحياء ليلة القدر .

قال الشيخ سلامة عبد الرازاق وكيل الاوقاف إنه تم تخصيص 2600 مسجدًا موزعة على 11 ادارة فرعية، لأداء صلاة التهجد والاعتكاف لمن يرغب من المواطنين، على أن تقام الروحانيات من خلال إمام المسجد المعتمد من وزارة الاوقاف، أو تحت إشرافه شخصياً.

وأوضح أنه وجه مديري الادارات الفرعية الـ11 بتشكيل لجنة ميدانية مفاجئة على أن يرأس كل مدير ادارة لجنته، للمرور على المساجد والتأكد من إتمام الاستعدادات والوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الرواد، مشيراً إلى أن الدكتور محمد مختار جمعه، وزير الأوقاف، وجه بضرورة جاهزية المساجد المخصصة لأداء صلاتي الاعتكاف والتهجد، وبث الروح الإيمانية والروحانيات في نفوس الرواد.

قال وكيل الوزارة إن المديرية استحدثت أمر جديد هذا العام في العشر الاواخر في شهر رمضان، وهو قيام كل إدارة برئاسة مديرها ودعاتها ومفتشيها بقضاء ليلة ايمانية في مسجد يتم اختياره في نطاق الإدارة ومشاركة المصلين الليلة الإيمانية حتى الفجر، مشيراً إلى أنه سيقضي ليلته في مسجد المواساة ليلة الخامس والعشرين من شهر رمضان، في حضور الرواد.

ولفت إلى أن المنظومة الدعوية في الاسكندرية، تشهد انتفاضة كبيرة وتطورا في المجال الدعوي والإداري على مستوى المحافظة، فضلا عن تزايد عدد المساجد الجديدة ومساجد الإحلال والتجديد، لتصل الحصيلة الإجمالية للمساجد التي جرى افتتاحها سواء إنشاء لأول مرة أو إحلال وتجديد، في الإسكندرية، إلى حوالى 38 مسجداً خلال عام 2023 وأشهر يناير وفبراير ومارس من عام 2024، فيما يبلغ إجمالي عدد مساجد الإسكندرية القائمة حالياً بمختلف الإدارات الفرعية أكثر من 6 آلاف مسجد و2600 زاوية، موزعة على الإدارات الفرعية الـ11، فضلا عن اختيار عناصر دعوية تتميز بالكفاءة والقدرة على الاقناع وايصال المطلوب للجمهور، بالاضافة إلى اقامة المقارى الحسنة لتصحيح القراءة للجمهور من خلال أئمة وواعظات جرى اختيارهم بعناية فائقة