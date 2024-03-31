رونالدو يتألق بإنجاز جديد في مسيرته الحافلة

يواصل النجم كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي تألقه في الساحرة المستديرة بعد تسجيله هاتريك جديد يضاف لمسيرته الحافلة .

أحرز كريستيانو رونالدو ثلاث أهداف في شباك الطائي خلال فوز فريقه بخماسية مقابل هدف في الدوري السعودي للمحترفين.

بات هاتريك رونالدو الجديد الهاتريك رقم 64 في مسيرته في كافة المسابقات سواء مع الأندية التي لعب معها أو المنتخب البرتغالي.

ويعتبر هذا الهاتريك الرابع للدون مع فريقه النصر السعودي في كافة المسابقات بعدما أحرز سوبر هاتريك في شباك الوحدة، وضمك في الموسم الماضي من مسابقة الدوري، بالإضافة لثلاثية في شباك الفتح في الدوري أيضًا.

كان رونالدو غائبا عن تسجيل الهاتريك لأكثر من 200 يوما منذ تسجيله آخر ثلاثية والتي كانت في شباك الفتح يوم 25 أغسطس الماضي في الجولة الثالثة من من مسابقة الدوري السعودي.