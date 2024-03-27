نجم مانشستر يونايتد علي أعتاب النصر السعودي بالميركاتو الصيفي

بات النجم الفرنسي رافاييل فاران، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، قريبًا من الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الصحفي بن جاكوبس، أن نادي النصر السعودي أرسل عرضًا للمدافع الفرنسي فاران، للتعاقد معه في الموسم القادم بمنافسة نظيره الاتحاد.

وأشار إلى أن عرض إدارة نادي النصر قوي جدًا من ناحية الرواتب، وهناك تفائل من جانب لجنة الاستقطابات في الدوري السعودي، بإقناع المدافع بالقدوم إلى المملكة.



وتسعى لجنة الاستقطابات التابعة لصندوق الاستثمار السعودي، إلى إبرام المزيد من الصفقات خلال الفترة المقبلة، في خطوة بدأتها في الميركاتو الشتوي 2023 عندما تم التعاقد مع كريستيانو رونالدو للنصر.

جدير بالذكر أن النصر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 56 نقطة، بينما يتواجد الاتحاد في المركز الرابع برصيد 43 نقطة.