للإطاحة بنتنياهو.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب

للمطالبة بحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تظاهر آلاف الإسرائيليية، في وقت متأخر من مساء السبت، أمام مقر وزارة الدفاع الكرياه، فى تل أبيب وفى مواقع أخرى من المدينة، وفى حيفا.

وطالب الاف المتظاهرين، برحيل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتوصل إلى صفقة مع فصائل المقاومة فى قطاع غزة.

نتنياهو يتعمد عرقلة جهود صفقة تبادل الأسرى

واتهم أهالى الأسرى الإسرائيليين، بنيامين نتنياهو، بأنه يتعمد عرقلة وإحباط الجهود الرامية للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى، وأنه مدفوع فى هذا الأمر بمصالح شخصية.

وأضافوا فى البيان - أنهم عازمون على مواصلة الحراك حتى إسقاط الحكومة، ودعوا الوزيرين فى "كابينيت الحرب"، بينى جانتس وجادى آيزنكوت، وقيادات حزب الليكود وجميع أعضاء الكنيست من "أصحاب الضمير"، العمل على "استبدال" نتنياهو على الفور، واتهم أهالى الأسرى نتنياهو بأنه لا يمنح كذلك صلاحيات لفرق التفاوض، بل وقالوا إن نتيناهو يحاول "شيطنتهم" - (أهالى الأسرى) - ويتعمد "دق الأسافين" فيما بينهم

وقالت ممثلة عن أهالى الاسرى: "أعلن هذا الأسبوع أنه سيدير ​​​​المفاوضات بنفسه... والسؤال هو: هل يعقل أن مثل هذه القرارات يتخذها شخص واحد؟ لقد رأينا كيف تدفعه مصلحته الشخصية والسياسية إلى اتخاذ القرارات، وكيف أن اهتمامه باستقرار الائتلاف الحاكم يفوق واجبه الواضح تجاه الأسرى".