النصر يكتسح الطائي بخماسية ورونالدو يتألق بهاتريك

اكتسح النصر نظيره الطائي بخماسية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت في الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

افتتح اوتافيو التسجيل لصالح النصر في الدقيقة 20 قبل أن يرد فيرجيل ميسيدجان هدف التعادل لصالح فريقه الطائي بعد مرور دقيقتين.

قبل أن يتلقى صاحب الهدف بطاقة صفراء ثانية ليتعرض للطرد في الدقيقة 36، ثم سجل عبدالرحمن غريب قبل نهاية الشوط الأول هدف النصر الثاني ليتقدم العالمي في النتيجة بهدفين لهدف.

شهد الشوط الأول إلغاء ركلة جزاء للنصر، بعد تدخل الفار الذي أكد عدم وجود ركلة جزاء لصالح العالمي قبل أن يسجل غريب هدف بعدها في الدقيقة 47.

وفي الشوط الثاني تألق صاروخ ماديرا وسجل رونالدو ثلاث أهداف (هاتريك) في الدقيقة 64 و67، قبل أن يضيف خامس أهداف النصر في الدقيقة 87 ، ليفوز العالمي بنتيجة عرضية بخماسية مقابل هدف.

موقف النصر والطائي في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين:

رفع النصر رصيده إلى 59 نقطة في وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، فيما الطائي يأتي في المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة.