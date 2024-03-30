وزير الشباب والرياضة يكرم قيادات الدقهلية

كرم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، و منى جودة مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدنى، و محمد فتحى مسئول البرلمان، و نسمة كمال مسئول البرلمان، بالمركز الأوليمبي بالمعادى.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالدور الذي قامت به مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية " الإدارة العامة للبرلمان والتعليم المدني"، بقيادة الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، خلال مبادرة ( شارك _ الكلمة كلمتك) وتنفيذ الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية في الإنتخابات الرئاسية 2024، وأهمية دور الشباب في المشاركة الإيجابية خلال اللقاءات الحوارية من خلال التوعية والتركيز على البعد المعرفي للمشاركة السياسية كقيمة مجتمعية وركيزة أساسية لبناء المجتمع واستقراره في ظل الجمهورية الجديدة".

حضر فعاليات التكريم الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، وإيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، و راندا البيطار مدير عام الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب، وأعضاء الهيئة العليا للإنتخابات، و وكلاء الوزارة، ومديري المديريات، ومديري إدارات البرلمان والتعليم المدني على مستوى محافظات الجمهورية.

الجدير بالذكر أنه تم تنفيذ اللقاءات الحوارية بمحافظات الجمهورية، بمشاركة أساتذة متخصصين في العلوم السياسية والقانون الدستوري، وذلك في إطار الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية 2024، ونشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل، باعتبارها واجب وطني ومسؤلية تقتضيها واجبات المواطن، وأن الحملة شملت جميع فئات الشباب في كل أنحاء الجمهورية.

يأتي هذا التكريم برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، و إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، و راندا البيطار مدير عام برلماني الطلائع والشباب.