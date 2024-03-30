تيك توك التطبيق الأعلى ربحًا في العالم متفوقًا على YouTube وDisney وTinder

ربما يتعرض تطبيق تيك توك TikTok لهجوم من قبل الحكومة الأمريكية، وهو محظور في الهند، وغير متاح حتى في الصين، ولكن في فبراير كان TikTok هو التطبيق الأعلى ربحًا في العالم. ولم يكن الأمر قريبًا حتى: فقد ضاعفت إيرادات TikTok البالغة 189 مليون دولار تقريبًا التطبيق التالي الأكثر ربحية، YouTube، والذي وصل إلى 111 مليون دولار فقط.

في الواقع، هذا ليس مفاجئًا حقًا.

وفيما أصبح رقمًا قياسيًا إلى حد ما، كان TikTok أيضًا التطبيق الأعلى ربحًا في يناير وديسمبر من عام 2023، وفقًا لموردي تحليلات الأجهزة المحمولة AppFigers. ونوفمبر وسبتمبر أيضا. في الواقع، لقد كان التطبيق العالمي الأكثر ربحًا لمدة 15 شهرًا على الأقل.

لدى TikTok مصدران تقريبًا للدخل، الأول هو الإعلان، وهو ما لم يتم تناوله في هذا التقرير (ولكنه مربح جدًا أيضًا). والثاني هو عمليات الشراء داخل التطبيق: يشتري الأشخاص العملات المعدنية بحوالي 0.02 دولار لكل منها (الحد الأدنى للشراء هو 65 قطعة نقدية في المرة الواحدة). ويمكن بعد ذلك منح هذه العملات لمنشئي المحتوى أثناء البث المباشر، أو كنصائح في التعليقات، أو استخدامها لنفسك لتعزيز منشور شخصي وجعله أكثر وضوحًا للأشخاص الآخرين.

خلاصة هذا التقرير: يشتري الأشخاص الكثير من العملات المعدنية على TikTok. لقد استفاد TikTok من البقشيش بشكل أكثر فعالية من Facebook أو Twitter أو Snap أو حتى Instagram، وهو يفعل ذلك لفترة طويلة.

بالنسبة للإجماليات المجمعة، كانت التطبيقات الأعلى ربحًا على الكوكب الشهر الماضي هي:

تيك توك: 189 مليون دولار

يوتيوب: 111 مليون دولار

ديزني+: 107 ملايين دولار

تيندر: 85 مليون دولار

ماكس (HBO سابقًا): 58 مليون دولار

لينكد إن: 39 مليون دولار

هولو: 34 مليون دولار

يقول أرييل ميكائيلي، الرئيس التنفيذي لشركة AppFigers، إن إيرادات TikTok انخفضت قليلاً، وكذلك الحال بالنسبة لجميع إيرادات الهاتف المحمول العالمية.

"كان TikTok هو التطبيق الأعلى ربحًا في العالم في فبراير. تشير تقديراتنا إلى أنها حققت إيرادات صافية بقيمة 189 مليون دولار من متجر التطبيقات وGoogle Play. "أقل بقليل من شهر يناير، ولكن ليس بما يكفي للقلق."

وأضاف أن الإيرادات العالمية لأفضل 10 أشخاص يحققون أرباحًا داخل التطبيقات بلغت 728 مليون دولار في فبراير، بانخفاض 3% عن 748 مليون دولار في يناير.

وكان TikTok على رأس قائمة المتصدرين لفترة طويلة: منذ ديسمبر 2022 على الأقل.

قال ميكائيلي الشهر الماضي: "لا أستطيع أن أتذكر حقًا متى لم يكن TikTok هو الرائد في تصنيفاتنا".

ومع استمرار حكومة الولايات المتحدة في محاولة فرض بيع التطبيق المملوك للصين في عام 2024، تستمر TikTok في طباعة الأموال. ومع ذلك، فإن السؤال هو ما إذا كان كل هذا الاهتمام الحكومي السلبي سيكون له في النهاية تأثير على المواهب الرئيسية في TikTok أو على المستخدمين الأمريكيين للتطبيق، الذين من المحتمل أن يكونوا مسؤولين عن نصيب الأسد من الإيرادات.