جوميز: فيوتشر يمتلك نقاط قوة في الدفاع والهجوم.. وهدفنا الكونفدرالية

أكد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أهمية مباراة مودرن فيوتشر المقرر لها غداً الأحد في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة:" نعلم أننا سنواجه منافس قوي ومنظم للغاية، والمباراة مهمة للغاية، وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا، ونتطلع لتحقيق الفوز كي ندخل لقاء العودة بأريحية".

وأضاف جوميز:" مودرن فيوتشر لديه الكثير من نقاط القوة في الدفاع وبناء الهجمات، وعلينا أن نكون في أفضل حالة لتحقيق الفوز في اللقاء والاقتراب من التأهل للدور التالي".

وواصل قائلا :" لاعبو فيوتشر متحمسون لأنهم يلعبون ربع النهائي ولديهم زميل يعاني من مشكلة صحية ويريدون تقديم أفضل أداء من أجله، ما يشغلنا هو طريقة لعبهم وكيفية إيقاف خطورتهم واستغلال نقاط الضعف بالمنافس".

وقال المدير الفني :" لست مسلما ولكني أحترم المناسبات الإسلامية، ورمضان شهر للعائلة في مصر، ولذلك لم ننتظم في معسكر خلال فترة التوقف، لاسيما وأن اللاعبين خاضوا التدريبات بجدية وتركيز، ومجلس الإدارة يوفر للفريق كل شيء واتخذنا القرار الأنسب من وجهة نظري".

ويستضيف فريق مودرن فيوتشر نظيره فريق الزمالك غدًا الأحد في تمام التاسعة مساءً على ملعب استاد السلام في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.