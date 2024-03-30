تتر مسلسل جودر بلمسات الملحن عزيز الشافعي

حاز تتر مسلسل جودر ، بطولة النجم ياسر جلال، إعجاب عدد كبير من الجمهور، والذي انطلق عرضه ضمن مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2024.

تتر مسلسل جودر، ألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامه الهندي، الفواصل الموسيقية اللحنية داخل المسلسل، ألحان عزيز الشافعي، توزيع و ميكسينج

أسامه الهندي، تنفيذ وتريات- سعيد كمال

كوله - نادر الشاعر، عود وبوزوكي - هشام عصام.

عزيز الشافعي “سعيد” بمشاركته في تتر مسلسل جودر

أعرب الملحن عزيز الشافعي عن سعادته بمشاركته في تتر مسلسل جودر، والذي يجسد بطولته النجم ياسر جلال، خاصة أنه تم الاستعانة بألحانه بالفواصل الموسيقيه اللحنيه داخل المسلسل.

تفاصيل مسلسل جودر

يضم مسلسل جودر، مجموعة من نجوم الدراما التيلفزيونية، وهم:" ياسر جلال ونور وياسمين رئيس ووليد فواز وعبد العزيز مخيون ووفاء عامر وأحمد فنحي وجيهان الشماشرجي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري ".

يجسد ياسر جلال شخصية مهمة ومؤثرة في أحداث المسلسل وهى "شيخ حكيم" في أحداث العمل المنتظر، حيث يعد المسلسل أحد أبرز الأعمال للشركة المتحدة في الموسم الدرامى المقبل.

تدور أحداثه حول حكايات "ألف ليلة وليلة" الشهيرة ويجسد بطل المسلسل الفنان ياسر جلال شخصية "شهريار" ويشاركه البطولة الفنانة اللبنانية نور، الفنانة ياسمين رئيس، الفنانة غادة طلعت، الفنانة تارا عماد، الفنان عمرو عبد الجليل، تأليف أنور عبد المغيث، إخراج إسلام خيري، ومن المقرر عرضه على قناة "dmc".

ويعرض مسلسل جودر الحلقة، بطولة النجم ياسر جلال على قناة ON في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

ويجسد النجم ياسر جلال في الموسم الدرامي الرمضاني قصة من القصص المثيرة ومن أكثر الحكايات تشويقًا وإبداعًا، وهي"حكاية جودر الصياد"، وهي كما وردت في قصص ألف ليلة وليلة تحكي عن جودر بن التاجرعمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.