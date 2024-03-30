وزارة التربية والتعليم: توفير الموارد لمشاركة الطلاب في المسابقات العالمية

أكدت الدكتورة هالة عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام في وزارة التربية والتعليم، العمل على توفير الموارد والفرص اللازمة للطلاب للمشاركة في المسابقات العالمية.

جاء ذلك خلال لقاء توعوي عقدته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لمديرى التعليم العام بجميع المديريات التعليمية بهدف رعاية الموهوبين والوصول بالطالب المصري إلى التنافسية العالمية.

وأوضحت أن تلك الموارد تشمل التمويل للتدريب والسفر والتوجيه من قبل المعلمين والمسئولين عن العملية التعليمية، والوصول إلى مواد تعليمية متخصصة ومراجع، وتكوين شراكات وتبادل المعرفة.

وأضافت أن وزارة التربية والتعليم تسعى إلى تكوين شراكات مع منظمات دولية وجهات ذات صلة لتبادل المعرفة والخبرات في مجال التنافسية العالمية بما يساهم في تعزيز البرامج والموارد المتاحة للطلاب وتعزيز فرص المشاركة في المسابقات العالمية، فضلا عن تطوير القدرات والمهارات لدى الطلاب وتمكينهم من التعامل مع التحديات العالمية.

دور وزارة التربية والتعليم في التنافسية العالمية

واستعرضت رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام في وزارة التربية والتعليم، دور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في التنافسية العالمية.

وشرحت رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام في وزارة التربية والتعليم، "التنافسية العالمية"، وأنه مفهوم شامل يتعلق بقدرة الدول على توفير بيئة تساعد على الابتكار والنمو الاقتصادي بالنسبة للطلاب، والقدرة على المنافسة في سوق العمل العالمي من خلال اكتساب المهارات والمعرفة التي تتطلبها الصناعات والشركات العالمية، بالإضافة إلى أنها تلعب دورًا مهما في تحديد مسار الطلاب الموهوبين وفرص نجاحهم في المجتمع العالمي.

وأشارت رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام في وزارة التربية والتعليم، إلى بعض النقاط التي تتعلق بالتنافسية العالمية وتأثيرها على الطلاب ومنها الريادة والابتكار، مؤكدة أنه يتعين على الطلاب التفكير خارج الصندوق والتحدي في إيجاد حلول جديدة وإبداعية للمشكلات المعقدة، كما أن التعليم والتخصصات المتقدمة تساعد على اختيار التخصصات الحديثة والمجالات الأكاديمية ذات الطلب في سوق العمل، بالإضافة إلى تعزيز ودعم الإلهام والتحفيز للطلاب.

وأشارت رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام في وزارة التربية والتعليم، إلى أن تأثير "التنافسية العالمية" على الطلاب يتطلب تحديد الأهداف التى تساعد على توجيه الجهود، والتركيز على النجاح، والتعلم المستمر واستغلال الفرص التعليمية المتاحة.

ولفتت رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام في وزارة التربية والتعليم، إلى أهمية الاستفادة من الفرص العالمية واستغلال الفرص الدولية المتاحة، مثل برامج التبادل الدراسي والتدريب الدولي الذى ينمي التحدي والتطور الشخصي، موضحة أن دور المسابقات العالمية للطالب يعد من الأمور الهامة للتواصل الثقافي والعالمى والتى تجعل الطلاب يتعرفون على ثقافات وخلفيات مختلفة، والمشاركة في فعاليات عالمية، كما يواجه الطلاب المنافسة من خلال المشاركة في مسابقات أو تحديات أكاديمية عالمية، مما يخلق لديهم رغبة في التفوق والتطور، كما يسهم هذا النوع من التحدي في نمو شخصياتهم وزيادة ثقتهم بأنفسهم، بجانب تطوير المهارات الشخصية مثل القيادة، والاتصال، وحل المشكلات.

