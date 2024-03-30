سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت بنهاية التعاملات

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت.. شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال نهاية تعاملات اليوم السبت في البنوك وماكينات الصرف الآلي، استقرارًا، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبنوك. يأتي ذلك بعد آخر صعود سجله سعر الدولار خلال تعاملات الخميس الماضي.

وفي هذا السياق تسعرض بوابة الوفد الإلكترونية، أسعار العملات لاسيما اسعار الدولار الذي يشغل الرأي العام المصري خلال هذه الايام، وجاءت الاسعار على النحو الآتي:

أسعار الدولار اليوم السبت 30 مارس في مصر

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري مستقر عند 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك CIB

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك البركة: 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 30 مارس 2024 في البنوك

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع.

