عاجل
أردنيون يتظاهرون أمام سفارة الاحتلال بالأردن تنديدًا بإسرائيل الاحتلال الإسرائيلي يغلق حاجزي الحمرا وتياسير العسكريين قوات الاحتلال تقتحم الخليل وتعتقل عشرة مواطنين بينهم طفل
الخميس 28 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

ترقية 75 عضو هيئة تدريس لدرجة أستاذ وأستاذ مساعد ومدرس في جامعة القاهرة

محمد عثمان الخشت
محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

أصدر الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرارًا بترقية 75 عضو هيئة تدريس بالجامعة للدرجات العلمية أستاذ، وأستاذ مساعد، ومدرس، في 18 كلية ومعهدا بالجامعة.

16 برنامجًا دراسيًا في جامعة القاهرة الأهلية

تعديلات ببرنامج بكالوريوس الهندسة المعمارية في جامعة القاهرة

وتضمن القرار منح 13 عضو هيئة تدريس في جامعة القاهرة درجة أستاذ، و22 عضو هيئة تدريس درجة أستاذ مساعد، و40 عضو هيئة تدريس درجة مدرس، بكليات الآداب، والحقوق، والاقتصاد والعلوم السياسية، والتجارة، والعلوم، وطب قصر العيني، وطب الأسنان، والصيدلة، والهندسة، والزراعة، والطب البيطري، والتخطيط الإقليمي والعمراني، والدراسات العليا للتربية، والدراسات الافريقية العليا، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والمعهد القومي للأورام، والمعهد القومي لعلوم الليزر.

تعيين 25 معيدًا بكلية الطب جامعة القاهرة

كما أصدر رئيس جامعة القاهرة قرارًا بتعيين 25 معيدًا بكلية طب قصر العيني بالأقسام الاكاديمية المختلفة، والحاصلين على بكالوريوس الطب والجراحة دوري نوفمبر 2018و2019 والمستوفون لكافة شروط وقواعد التكليف.

ترقية 488 من العاملين في جامعة القاهرة 

وكان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، قد أعلن موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على ترقية 488 من العاملين بالجامعة والمثبتين على الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص من وإلى الدرجات المالية بالمجموعات الوظيفية المختلفة، ومنح علاوة الترقية للعاملين المستحقين لها وإضافتها للأجر الوظيفي، وصرف الفروق المالية المستحقة لهم اعتبارًا من 1 يوليو 2016 مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن هذا القرار يهدف إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي وتحسين أوضاع العاملين بالجامعة وحفظ حقوقهم وتحريك وضعهم الوظيفي وحصولهم على الترقيات المستحقة لهم، مشيرًا إلى أن الجامعة اتخذت العديد من الإجراءات لرعاية العاملين والارتقاء بمستوياتهم الوظيفية، وتطوير الهياكل التنظيمية بها لخدمة العملية التعليمية، مع تكوين جيل جديد من الإداريين لتحقيق الاستفادة القصوى للقدرات ودعم اللامركزية، وتمكين الكفاءات من الشباب، ووضع استراتيجيات وسياسات للموارد البشرية في ضوء استراتيجيات وسياسات الدولة وخطة الجامعة الاستراتيجية، موجهًا بضرورة متابعة تحسين أوضاع العاملين بوصفهم ركنا أصيلا من أركان الجامعة في جميع الملفات.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة تبذل جهودًا كبيرة لتحديث قواعد بيانات العاملين، حتى يمكن رصد أي تغيير في الحالة الوظيفية لهم، وتحديد العجز والفائض وسوء التوزيع في الموارد البشرية، واكتشاف الكفاءات والقيادات الوسطى لتصعيدها لتمكين الجامعة من الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية بها، وتحديد احتياجاتها المستقبلية من العاملين في التخصصات المختلفة وفقًا لخطتها الاستراتيجية ومعايير الحوكمة.

مواد متعلقة

آلية تأمين أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وزير التعليم: المدارس الرسمية الدولية تعليم دولي بمصروفات مناسبة

16 برنامجًا دراسيًا في جامعة القاهرة الأهلية

التدرج فى مستويات أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

أسباب توجب إتاحة نماذج استرشادية جديدة لطلاب الثانوبة العامة

آداب عين شمس تستضيف رئيس قسم الجغرافيا بجامعة هايدلبرج

تعديلات ببرنامج بكالوريوس الهندسة المعمارية في جامعة القاهرة

إقبال كثيف على المعرض الخيري الرابع في جامعة حلوان

الجريدة الورقية