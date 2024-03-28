ترقية 75 عضو هيئة تدريس لدرجة أستاذ وأستاذ مساعد ومدرس في جامعة القاهرة

أصدر الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرارًا بترقية 75 عضو هيئة تدريس بالجامعة للدرجات العلمية أستاذ، وأستاذ مساعد، ومدرس، في 18 كلية ومعهدا بالجامعة.

وتضمن القرار منح 13 عضو هيئة تدريس في جامعة القاهرة درجة أستاذ، و22 عضو هيئة تدريس درجة أستاذ مساعد، و40 عضو هيئة تدريس درجة مدرس، بكليات الآداب، والحقوق، والاقتصاد والعلوم السياسية، والتجارة، والعلوم، وطب قصر العيني، وطب الأسنان، والصيدلة، والهندسة، والزراعة، والطب البيطري، والتخطيط الإقليمي والعمراني، والدراسات العليا للتربية، والدراسات الافريقية العليا، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والمعهد القومي للأورام، والمعهد القومي لعلوم الليزر.

تعيين 25 معيدًا بكلية الطب جامعة القاهرة

كما أصدر رئيس جامعة القاهرة قرارًا بتعيين 25 معيدًا بكلية طب قصر العيني بالأقسام الاكاديمية المختلفة، والحاصلين على بكالوريوس الطب والجراحة دوري نوفمبر 2018و2019 والمستوفون لكافة شروط وقواعد التكليف.

ترقية 488 من العاملين في جامعة القاهرة

وكان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، قد أعلن موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على ترقية 488 من العاملين بالجامعة والمثبتين على الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص من وإلى الدرجات المالية بالمجموعات الوظيفية المختلفة، ومنح علاوة الترقية للعاملين المستحقين لها وإضافتها للأجر الوظيفي، وصرف الفروق المالية المستحقة لهم اعتبارًا من 1 يوليو 2016 مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن هذا القرار يهدف إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي وتحسين أوضاع العاملين بالجامعة وحفظ حقوقهم وتحريك وضعهم الوظيفي وحصولهم على الترقيات المستحقة لهم، مشيرًا إلى أن الجامعة اتخذت العديد من الإجراءات لرعاية العاملين والارتقاء بمستوياتهم الوظيفية، وتطوير الهياكل التنظيمية بها لخدمة العملية التعليمية، مع تكوين جيل جديد من الإداريين لتحقيق الاستفادة القصوى للقدرات ودعم اللامركزية، وتمكين الكفاءات من الشباب، ووضع استراتيجيات وسياسات للموارد البشرية في ضوء استراتيجيات وسياسات الدولة وخطة الجامعة الاستراتيجية، موجهًا بضرورة متابعة تحسين أوضاع العاملين بوصفهم ركنا أصيلا من أركان الجامعة في جميع الملفات.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة تبذل جهودًا كبيرة لتحديث قواعد بيانات العاملين، حتى يمكن رصد أي تغيير في الحالة الوظيفية لهم، وتحديد العجز والفائض وسوء التوزيع في الموارد البشرية، واكتشاف الكفاءات والقيادات الوسطى لتصعيدها لتمكين الجامعة من الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية بها، وتحديد احتياجاتها المستقبلية من العاملين في التخصصات المختلفة وفقًا لخطتها الاستراتيجية ومعايير الحوكمة.