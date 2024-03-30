الدكتور هشام سعودي وكيلاً لنقابة المهندسين

جدد مجلس نقابة المهندسين المصرية الثقة في الدكتور هشام سعودي رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية كوكيلاً لنقابة المهندسين المصرية بعد فوزه وإعادة انتخابه في انتخابات هيئة مكتب النقابة التي أجريت بمقر النقابة العامة بالقاهرة.

و كان قد عقد المجلس الأعلى للنقابة جلسته الأولى و الاجرائية بعد انتخابات التجديد النصفي ٢٠٢٤ بحضور نقيب المهندسين المهندس طارق النبراوي و أعضاء مجلس النقابة العامة من الأعضاء المكملين و ممثلي الشعب الهندسية السبعة و رؤساء النقابات الفرعية .

وجاءت انتخابات هيئة المكتب لاختيار الوكيلين والأمين العام وأمين الصندوق ، وانتخاب أمين عام مساعد، وأمين مساعد للصندوق، ويكونوا مع النقيب هيئة مكتب مجلس النقابة.

وجاء تشكيل هيئة المكتب كالآتي: الدكتور هشام سعودى وكيلاً للنقابة، الدكتور أحمد البدوي وكيلاً ، المهندس محمود عرفات أمين عام، الدكتور معتز طلبة أميناً للصندوق، المهندس كريم الكسار أمين عام مساعد، الدكتور سعد مكرم أمين الصندوق المساعد.

يذكر أن الدكتور هشام سعودي كان قد فاز في انتخابات هيئة المكتب في شهر يوليو الماضي كوكيلاً للنقابة ، و يشغل منصب رئيس نقابة المهندسين بالاسكندرية للدورة الثانية على التوالي بعد فوزه في انتخابات النقابة عام ٢٠٢٢ .