محطة شرم الشيخ للخدمات الأرضية أولى جولات المهندس فوزى لمتابعة العمل.. والإفطار مع العاملين

«الملاح»: تعاون مشترك بين الخدمات الأرضية و مطار شرم للعمل لصالح قطاع الطيران





قام المهندس إبراهيم فوزى، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب التنفيذى للشركه مصر للطيران للخدمات الأرضية، بزيارة لمحطة شرم الشيخ للخدمات الأرضية لمتابعة سير العمل على أرض الواقع والتواصل مع العاملين تشجيعا وتحفيزا لهم والشد من أزرهم لمواصلة العمل الجاد للحفاظ على أسم الشركة، وأيضاً لمشاركة العاملين مائدة الإفطار، وشارك الزيارة المهندس وليد الديب، رئيس قطاع التشغيل، حيث كان فى استقبالهم اللواء نبيل الملاح، مدير مطار شرم الشيخ، ولفيف من قيادات مصر للطيران بالمحطة، وعن الخدمات الارضية وائل السباعى، مدير الخدمات الارضية، و بهى الدين، ر. ق. الوكالة، وأحمد حسنى، ر.ق. الجودة.. واستقبل اللواء الملاح المهندس إبراهيم فوزى بمكتبة مؤكدا على التعاون المشترك بين الخدمات الأرضية و مطار شرم الشيخ للعمل لصالح قطاع الطيران للحفاظ على أسم بلدنا الغالية مصر، وأثنى «الملاح» فى حديثه مع «فوزى» على خطة تطوير شركة الخدمات الأرضيه لمحطة شرم الشيخ، ورفع كفاءة المعدات وزيادة صلاحيتها، ثم توجه للورش الفنية وقام بمراجعة خطة الصيانة الدورية والحالة الفنية للمعدات ومستوى صلاحيتها وكفاءتها، وطلب بعض أرقام المعدات لمراجعة صلاحيتها الفنية وجدول صيانتها.. وعند أذان المغرب توجه «فوزى» لمشاركة العاملين طعام الإفطار فى سعادة بالغة منهم، ثم أستمع لطلبات العاملين ومتطلبات المحطة، وبعد ذلك قام بالمرور على مواقع العمل ومنطقة السيور وقبل إنهاء الجولة قام بتوجيه تقديره للعاملين وطالبهم بالاجتهاد فى العمل والسعى الجاد للحفاظ على أسم شركة الخدمات الأرضية.

على جانب آخر وفى ليلة جميلة من ليالى رمضان شارك «فوزى» أبنائه العاملين بقطاع الدعم الهندسى مائدة الإفطار الرمضانى بحضور المهندس حسام الصاوى، مساعد رئيس مجلس الإدارة، والمهندس محسن عابدين، رئيس قطاع الدعم الهندسى، والمهندس وليد الديب، رئيس قطاع التشغيل، والعديد من مديري العموم والإدارات بالشركة، ثم تابع «فوزى» تطوير إحدى المعدات الموجودة بالورش الفنية ونقاط التحديث المطلوبة لها.. ثم استمع لمقترحات العاملين وطلباتهم لبحثها وتنفيذ ما يتناسب مع صالح العامل واحتياجات الشركة فى المرحلة الحالية، ومن الجدير بالذكر أن «فوزى» حرص على المرور على مواقع العمل عند أذان المغرب لمتابعة سير العمل على أرض المهبط فى هذا التوقيت، وأيضاً لتوزيع زجاجات المياه والعصير.

كما شارك «فوزى» العاملين بقطاع التشغيل مائدة الإفطار وقام بالمرور على مواقع العمل قبل الإفطار لمتابعة العمل وتحفيز العاملين.