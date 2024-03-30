محافظ القاهرة: افتتاح النادى المصرى القاهرى إضافة جديدة للمنشآت الرياضية بالعاصمة

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن افتتاح المقر الجديد للنادى المصرى القاهرى بالفسطاط بمصر القديمة ، يمثل إضافة جديدة للمنشآت الرياضية فى العاصمة التى شهدت طفرة كبرى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهو الأمر الذي يعكس رؤية الدولة المصرية بأهمية النهوض بالبنية التحتية لتطوير الرياضة في مصر، بالإضافة إلى تقديم أفضل الخدمات من أجل الشباب والأسر التي تستفيد من هذه المنشآت.

جاء ذلك خلال افتتح د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة المقر الجديد للنادى المصرى القاهرى بالفسطاط بمصر القديمة ، كما شهدا نهائى دورى مراكز الشباب ، ونهائى النسخة الثالثة لدروى الأحياء المطورة، وشهد الافتتاح م. خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق التنمية الحضرية، واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير ، ود. سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، والمهندس تيسير مطر، رئيس مجلس إدارة النادي المصرى القاهرى وعدد من قيادات المحافظة ووزارة الشباب .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن ما تم من أعمال تطوير فى النادى يتواكب مع ما تشهده الدولة المصرية من إنجازات كبرى على مستوى الجمهورية، وخاصة بمحافظة القاهرة.

النادي المصري القاهرى كمنشأة رياضية، سيدعم تقديم أبطال لمصر في مختلف الألعاب الرياضية

وأصاف محافظ القاهرة إلى أن النادي المصري القاهرى كمنشأة رياضية، سيدعم تقديم أبطال لمصر في مختلف الألعاب الرياضية، إلى جانب تقديمه للخدمات المجتمعية للأعضاء والأسر.

وقام محافظ القاهرة عقب الافتتاح بجولة في النادي تفقد خلالها ملاعب كرة القدم، والملاعب متعددة الأغراض، وحمامات السباحة، وصالات الألعاب الرياضية، والمناطق المخصصة للأسر وللأطفال.

وتم إنشاء النادى المصري القاهرى، بالتعاون بين صندوق التنمية الحضرية ووزارة الشباب والرياضة ونفذه الجهاز المركزى للتعمير على مساحة ٦ افدنة ، ويضم النادى ملعب كرة قدم، وحمام سباحة اوليمبى، وحمام سباحة نصف اوليمبى، وقاعات متعددة الأغراض لمختلف الرياضات الأخرى، ومبنى اجتماعى.

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، شهد الإحتفال الذى أقامته وزارة الاوقاف عقب صلاة التراويح بمسجد "السيدة زينب" بمناسبة ذكرى فتح مكة بحضور د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ود. سلامة داود رئيس جامعة الأزهر نائبًا عن فضيلة الأمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، ود.عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والشيخ خالد صلاح مدير مديرية الأوقاف، وعدد من كبار رجال الدين .