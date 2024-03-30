وزير التموين يشدد على مراجعة فواتير تداول السلع من المصنع الي المستهلك

وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بمتابعة الأسعار والانخفاض الذي طرأ عليها نتيجة توافر السيولة الدولارية، مشيرا الي ان أسعار الكثير من السلع قد شهدت انخفاض ملحوظ كما حدث في زيوت الطعام والمكرونة والدقيق والذرة والأعلاف والكثير من السلع الأخرى ، وطالب الدكتور علي المصيلحي التركيز علي مراجعة فواتير تداول السلع بداية من المصنع حتي الوكيل او الموزع وصولًا الي المستهلك النهائي.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير احمد كمال، ان الوزير قد وجه مديري المديريات بضرورة البدء في تشكيل لجان استلام القمح ومراجعه مراكز جاهزية مراكز ونقاط الاستقبال والتجميع مشيراً الي ان المستهدف هو توريد 3.5 مليون طن قمح خلال الموسم.

وأشار "كمال" الى ان وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه مديري المديريات بتشكيل اللجان المختصة باستلام الاقماح المحلية، بالإضافة الى انشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة وغرفة عمليات بكل مديرية لمتابعة توريد القمح لحظياً.