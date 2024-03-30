ألقى رجال المباحث الجيزة، القبض على عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع قطع أثرية.

سقوط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين بزعم بيع قطع أثرية بالجيزة

كانت معلومات أكدتها تحريات مباحث الجيزة بالاشتراك مع شرطة السياحة والآثار، عن حيازة شخصين كمية من القطع الأثرية والترويج وعرضها للبيع للراغبين عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

وتوصلت جهود فريق البحث عن تحديد مكان تواجد المتهمين بدائرة قسم شرطة كرداسة وعقب تقنين الإجراءات القى القبض على المتهمين بحوزتهما كمية من القطع الأثرية مختلفة الأشكال والأحجام.

بمواجتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازة المضبوطات بقصد استخدامها فى أعمال النصب والاحتيال على راغبى شراء القطع الأثرية، حيث أن التماثيل مقلدة ويتم استخدامها فى أعمال النصب

وعُثر في مسكنهما على 298 تمثال صغير، 21 تمثال كبير الحجم، وقطع جيرية، وتم القبض عليهما وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار فيها والنصب على المواطنين بأنها أثرية، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 14 شخصا في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ربع نقل بأسوان

كما شهدت مدينة أسوان الجديدة ، اليوم السبت، حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ربع نقل، وأسفر الحادث عن إصابة 14 شخصا، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص وسيارة ربع نقل، وأسفر الحادث عن إصابة 14 شخصا إثر الحادث، وعلى الفور تم نقلهم إلى مستشفى أسوان التخصصي وذلك لتلقى العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث؛ وذلك لتيسير الحركة المرورية للطريق ورفع آثار الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.

إصابة 11 شخص في انقلاب سيارة ميكروباص بالغردقة

وفي واقعة اخري ؛ شهدت مدينة الغردقة ، مساء اليوم السبت، انقلاب سيارة سيارة ميكروباص بطريق سينزو مول،مما اسفر عن اصابة 11 شخص وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث،وتم نقل المصابين الي المستشفي وتوالت النيابة التحقيق .

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص جنوب الغردقة.

على الفور تم الدفع بعدد 10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وجارى نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات