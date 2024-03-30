ريم البارودي تكشف سبب رفضها المشاركة بفيلم التاروت مع سمية الخشاب (فيديو)

كشفت الفنانة ريم البارودي، سبب رفضها المشاركة في فيلم "التاروت" مع الفنانة سمية الخشاب، مضيفة أن الدور لا يناسبها.

وأضافت ريم البارودي خلال لقائها مع برنامج “العرافة”، الذي يعرض على قناة “النهار” اليوم السبت: " مش مناسبني والله العظيم، أنا أشتغل مع سمية أو أطلع معاها أي برنامج، لأن الازمة بيننا انتهت وخلصت، أما فيلم التاروت لما اتعرض عليّ كان مع مخرج ومنتج اشتغلت معاهم قبل كده ومش حابه أعيد التجربة".

وتابعت ريم البارودي: "اديت لنفسي فرصة وكلمته في التليفون أسأله، كان في شخصية معاها بغبغان طول الفيلم وواحدة معاها كلب وواحدة معاها قط، وسألت عن شخصيتي هتعمل البغبغان ازاي، اتقالي جرافيك اعتذرت، لكن لو كان جاب لي بغبغان بجد كنت هعمله".

حقيقة ترشيح ريم البارودي للعمل في جعفر العمدة

وأكدتريم البارودي، أنها لم تُرشح للمشاركة في مسلسل "جعفر العمدة" مع الفنان محمد رمضان، حيث كانت ستجسد شخصية "دلال" التي جسدتها الفنانة إيمان العاصي، قائلة: "محصلش".

وأشارت خلال لقائها مع برنامج «العرافة»، المذاع على قناتي المحور والنهار، إلى أنها اعتذرت عن الظهور مع رامز جلال في برنامجه "رامز جاب من الآخر"، متابعة: "مكنتش أعرف إن إحنا ضيفتين، ثانيا، رامز لذيذ ودمه خفيف بس تقيل في تقديمته وتقيل في الهزار مع الضيف".

وذكرت ريم البارودي: "كنت جايبني وسمية الخشاب ليه؟! تضحك علينا الوطن العربي؟! عيب.. الإهانة المتعمدة عيب، مينفعش تقول عليّ حريم فولان وإكسات فولان، عيب، هو ده الهزار؟! وسمية كانت مرحبة إننا نطلع مع بعض وقالت تعالي هنطلع نعمل حلقة حلوة".