مطار أثينا الدولى يمنح جائزة أسرع شركة طيران نموًا فى أفريقيا لمصر للطيران

قام مطار أثينا الدولى باختيار الناقل الوطنى مصر للطيران كأسرع شركة طيران نموا داخل القارة الأفريقية، جاء هذا الاختيار فى أثناء ورشة العمل التى ينظمها مطار أثينا الدولى سنوياً لاختيار أفضل شركات الطيران نموًا، وقد استندت النتائج إلى زيادة رحلات مصر للطيران بأثينا وكثافة حركة الركاب، حيث زاد تشغيل مصر للطيران بين القاهرة وأثينا خلال الفترة الماضية وبات فى تصاعد مستمر حيث وصل إلى رحلتين يوميًا بجدول الشتاء وثلاث رحلات يوميًا بجدول الصيف، هذا وقد تسلمت هالة حمدان، مدير مكتب مصر للطيران بأثينا جائزة الشركة من مسئولى مطار أثينا الدولى.

جدير بالذكر بأن مكتب مصر للطيران باليونان ينفذ باستمرار العديد من الحملات الترويجية والدعائية على العديد من المنصات الرقمية وكذلك وسائل المواصلات المختلفة، حيث أصبح شعار مصر للطيران يجوب اليونان وكان آخرها على خطوط المترو والأتوبيسات والمراكز التجارية تشجيعاً لحركة السفر إلى مصر والاستمتاع بمعالمها السياحية.

