تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدٍّ بالبناء المخالف بمركز ومدينة القصاصين الجديدة بالإسماعيلية

نفذت الوحدة المحلية لقرية ٣٠ يونيه، التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة، اليوم السبت، بتنفيذ إزالة فورية لحالة تعدٍّ بالبناء وبدون ترخيص على أرض زراعية، عبارة عن مبنى من الطوب الأبيض على مساحة ١٢٠ متر، غير مكتمل البناء وغير مأهول بالسكان.

وتمت الإزالة بحضور رئيس القرية والقسم الهندسي، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء والبناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة