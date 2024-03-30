راكيتيتش يقود تشكيل الشباب السعودي أمام لماجهة الهلال

يقود النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش تشكيل نادي الشباب السعودي أمام الهلال في المواجهة المقررة بينهما مساء اليوم لحساب منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة دوري روشن للمحترفين.

ويبحث الشباب عن تحقيق الانتصار من أجل مواصلة نتائجه الجيدة في مسابقة دوري روشن للمحترفين خلال الموسم الحالي من المسابقة حيث يحتل نادي الشباب المركز العاشر بجدول ترتيب مسابقة دوري روشن برصيد 28 نقطة.

أعلن فيتور بيريرا المدير الفني لنادي الشباب، عن تشكيل الليوث والذي جاء كالتالي.

تشكيل الشباب السعودي

حراسة المرمى: محمد العبسي

خط الدفاع: حسين الصبياني، حمد اليامي، إياغو سانتوس، رومان سايس

خط الوسط: نادر الشراري، غوستافو كويلار، إيفان راكيتيتش

خط الهجوم: مصعب الجوير، كارلوس جونيور، حبيب ديالو.