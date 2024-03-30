رونالدو وماني يقودان تشكيل النصر أمام الطائي بالدوري السعودي
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة المدرب البرتغالي لويس كاسترو، عن تشكيل العالمي لمواجهة الطائي، ضمن منافسات دوري روشن السعودي لهذا الموسم 2023/2024.
ويقود الثنائي كريستيانو رونالدو وساديو ماني تشكيل النصر في مواجهة اليوم، والمقرر انطلاقها في التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.
تشكيل النصر أمام الطائي بالدوري السعودي
حراسة المرمى: دافيد أوسبينا
خط الدفاع: أليكس تيليس، محمد فتيل، علي لاجامي، أيمن يحيى.
خط الوسط: أوتافيو مونتيرو، مارسيلو بروزوفيتش، سامي النجعي.
خط الهجوم: عبد الرحمن غريب، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.
ويرغب كاسترو في تحقيق الفوز اليوم على الطائي، وذلك من أجل الاستمرار في مطاردة الهلال على صدارة ترتيب دوري روشن السعودي لهذا الموسم.