العاملون بالمطارات المصرية كلمة السر فى نجاحات منظومة الطيران

الفريق محمد عباس خلال إفطار القابضة للمطارات والملاحة الجوية

زيادة الرحلات الجوية لأكثر من ٣٥٦ ألف خلال ٢٠٢٣ بنسبة نمو ٪٢٣ والمسافرين ٤٧ مليون راكب بنسبة نمو ..٪٢٨ ومطار القاهرة يستحوذ على الحصة الأكبر

مصر تمتلك ٢٧ مطار بعد إنشاء ٤ مطارات جديدة في ٩ سنوات بطاقة استيعابية ٦٣٫٥ مليون راكب

الدولة تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 72 مليون راكب فى ضوء أهدافها للوصول إلى 100 مليون سائح

إنشاء مبنى ركاب جديد بطاقة 30 مليون بمطار القاهرة بالتمويل الذاتى أو التجارى

ضخ استثمارات بأكثر من 28 مليار جنية من 2014 حتى 2023.. و تضافر الجهود للنهوض بالمرفق الحيوى





بحضور الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، والمهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والطيار عمرو الشرقاوى، رئيس سلطة الطيران المدنى، واللواء طيار أحمد منصور، رئيس الشركة المصرية للمطارات، والمحاسب مجدى إسحاق، رئيس شركة ميناء القاهرة الدولى، والطيار عليان، نائب رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، ولفيف من رؤساء الشركات التابعة ورجال الصحافة والإعلام نظمت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية حفل إفطار الشركة السنوى بنادى إيرو سبورت فرع ستار، وخلال حفل الإفطار الرمضانى رحب الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران، بالحضور وهنأهم بشهر رمضان المبارك متمنيًا للجميع تحقيق كل الطموحات والأمنيات الطيبة وأن يمُن على بلادنا بالأمن والرخاء ودوام التوفيق وأن نحقق جميعا فى الأيام المقبلة كل النجاحات المثمرة لصالح منظومة الطيران المدنى المصرى، وشكر جميع العاملين على الجهد المبذول داعيًا الله عز وجل أن يجمعنا دائمآ فى مثل هذه الأيام المباركة.

تعد المطارات المصرية من قاطرات النمو الاقتصادى التى يعتمد عليها اعتمادا كليا لدفع عملية التنمية.

وتماشيًا مع خطتها التنموية لتحسين مستوى الخدمات وزيادة عدد السائحين القادمين إلى البلاد تستهدف الحكومة استقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2028، وهو ما يتطلب مضاعفة الطاقة الفندقية إلى 500 ألف غرفة فندقية خلال 4 سنوات، إضافة إلى زيادة القدرة الاستيعابية للمطارات وتحسين تجربة المسافرين.

وارتفع عدد الرحلات الجوية التى استقبلتها المطارات المصرية إلى أكثر من 356 ألف رحلة خلال عام 2023 بنسبة نمو 23%، كما زاد عدد المسافرين إلى 47 مليون راكب خلال نفس العام بنسبة نمو 28%، واستحوذ مطار القاهرة على الحصة الأكبر من عدد المسافرين بإجمالى أكثر من 26 مليون مسافر العام الماضى.

وتمتلك مصر 23 مطارًا بعد إنشاء 4 مطارات خلال آخر 9 سنوات، هي: «سنفكس، والعاصمة الإدارية، وبرنيس، والبردويل». وتبلغ السعة الاستيعابية للمطارات المصرية 63,5 مليون راكب بنهاية عام 2023 - وفقًا لبيانات رسمية - وتستهدف الدولة زيادة القدرة الاستيعابية إلى 72 مليون راكب.

وفى ضوء مستهدفات الدولة المصرية للوصول إلى 100 مليون سائح، وليس 30 مليونًا فقط، بعدما استطاعت الوصول لـ11,8 مليون سائح خلال العام الماضى ٢٠٢٣.

كما استطاعت مصر الوصول إلى 43% زيادة فى أعداد السائحين خلال الربع الأول من العام ٢٠٢٣ مقارنة بالعام ٢٠٢٢، فهناك استراتيجية متكاملة للوزارة بالتعاون مع كافة الوزارات والقطاعين العام والخاص للنهوض بقطاع السياحة، مؤكدة ضرورة زيادة الطيران ورفع كفاءة المطارات والترويج ووجود برنامج للتحفيز، لافتة إلى ما قامت به الدولة من تسهيلات فى رسوم الهبوط والإيواء خلال الفترة الماضية.

و تحظى مصر بمقومات سياحية وبشرية متفردة بها، جعل الاهتمام بوجود مطارات مصرية بمناطق الجذب السياحى.

ومن المشروعات التنموية الاستثمارية مشروع تمويل إنشاء مبنى ركاب جديد بطاقة استيعابية 30 مليون راكب فى مطار القاهرة، وذلك من خلال عدة بدائل سواء بالتمويل الذاتى أو عن طريق التمويل التجارى.

مواصلة الجهود المكثفة للنهوض بقطاع الطيران المدنى، بما يسهم فى الارتقاء بوضعيته التنافسية إقليميًا وعالميًا، وبما يتكامل مع عملية التنمية الشاملة بالدولة، ولاسيما من خلال الاعتماد على الدراسات المنهجية ذات المستوى العالمى للتطوير والتحديث ورفع كفاءة أداء العمل، يُذكر أن وزارة الطيران فى الفترة من 2014 حتى 2023 شهدت ضخ استثمارات بأكثر من 28 مليار جنيه.

والحرص على تضافر كافة الجهود بين الدولة وكل القطاعات الوزارات للنهوض بهذا المرفق الحيوي الهام، واستهداف التركيز على تطوير المطارات الموجودة منتجات السياحة التى نتميز بها بالتعاون مع القطاع الخاص.

وهناك عدة نقاط تواصل وزارة الطيران المدنى مجهوداتها من أجل تحقيق طفرة تنموية تضاهى المهارات العالمية ومنها مواجهة ضعف القدرة التنافسية، تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة، ولذا يجب تطبيق آليات الجودة الشاملة للمساهمة فى تطوير أداء شركات الطيران المصرية الوطنية والخاصة لتحقيق الميزة التنافسية، بما يكفل حماية المنافسة، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة بما يعمل على توفير التطور المستدام، وكذلك ضرورة قياس رد فعل المسافرين، خاصة وأن دخل مصر من السياحة على مدار العشرة سنوات الماضية من 86 لـ 89 مليار جنيه فقط، مما يتطلب ضرورة اقتناص العديد من الفرص الواعدة والسعى الدائم نحو الحلول الواقعية.

