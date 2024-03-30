هيثم عرابي يوجه رسالة عتاب لوزير الرياضة بسبب زيارة أحمد رفعت

وجه هيثم عرابي، الرئيس التنفيذي لنادي فيوتشر، رسالة عتاب لوزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، بعد زيارة للاعب أحمد رفعت في المستشفى.



وكان رفعت قد تعرض للسقوط بشكل مفاجئ خلال مواجهة فيوتشر أمام نظيره الاتحاد السكندري، ليتم نقله على الفور لأقرب مستشفى في الإسكندرية.

وكتب هيثم عرابي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "يا سيادة الوزير أسرة أحمد كانت ترفض أي صور لرفعت حاليًا والله مينفعش اللي حصل ده".

وتابع عرابي: "رئيس نادي الاتحاد السكندري محمد مصيلحي وكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في زيارتهما مخدوش مصور معاهم أو حتى كان في أي حد يصور بتليفون وفين.. في الرعاية الخاصة".

وأكمل: "احترام مشاعر الناس أهم من أي تريند أو صورة، موقف غريب، قبل كده شخصية معروفة حاول يدخل لأحمد بمصور وكلنا كنا هناك ورفضنا خاصة أخوات أحمد، أسرة أحمد في حالة سيئة جدًا بسبب الصور".