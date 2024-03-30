شهدت مدينة أسوان الجديدة ، اليوم السبت، حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ربع نقل، وأسفر الحادث عن إصابة 14 شخصا، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

إصابة 14 شخصا في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ربع نقل بأسوان

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص وسيارة ربع نقل، وأسفر الحادث عن إصابة 14 شخصا إثر الحادث، وعلى الفور تم نقلهم إلى مستشفى أسوان التخصصي وذلك لتلقى العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث؛ وذلك لتيسير الحركة المرورية للطريق ورفع آثار الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.

إصابة 11 شخص في انقلاب سيارة ميكروباص بالغردقة

وفي واقعة اخري ؛ شهدت مدينة الغردقة ، مساء اليوم السبت، انقلاب سيارة سيارة ميكروباص بطريق سينزو مول،مما اسفر عن اصابة 11 شخص وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث،وتم نقل المصابين الي المستشفي وتوالت النيابة التحقيق .

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص جنوب الغردقة.

على الفور تم الدفع بعدد 10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وجارى نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات

الاستعلام عن الحالة الصحية لسائق المتسبب في حادث الطريق الإقليمي

كما امرت النيابة العامة بالقاهرة ، بالاستعلام عن حالة السائق المتسبب في حادث الطريق الإقليمي الذي أدي الي مصرع 9 أشخاص وإصابة 9 آخرين تمهيدًا لاستجوابه وسماع أقواله في الحادث، مع استمرار التحفظ عليه

وقررت النيابة تشكيل لجنة هندسية لفحص السيارة الميكروباص والنقل المتسببتين في الحادث، كما تم التحفظ عليهما بواسطة الأجهزة المعنية، في المحضر الذي حمل رقم 1283.

واستمعت النيابة إلى أقوال المصابين في الحادث مما سمحت حالتهم الصحية لذلك، فيما قال سائق السيارة النقل، إنه كان يقف على جانب الطريق، وفوجئ بسائق السيارة الميكروباص يصطدم به من الخلف، مؤكدًا على عدم سيره.

وتابع السائق أمام النيابة، أنه حاول تفادي السيارة الميكروباص، إلا أنه لم يستطع ذلك، ما تسبب في وقوع الحادث الذي تسبب في وفاة 9 أشخاص قبل ساعات قليلة من أذان المغرب.

وكشفت التحقيقات، أن 3 من المتوفين من مدينة العياط في الجيزة، كانوا في طريق عودتهم لمنازلهم بعد انتهاء عملهم، كما نتج عن الحادث إصابة 9 أشخاص، ما بين حالات بسيطة إلى متوسطة إلى حرجة، وطلبت النيابة استعجال تحريات المباحث حول الحادث.

كما كشفت التحقيقات، أن السيارة الميكروباص كانت محملة بـ 18 راكبًا، وأنها اصطدمت بالسيارة النقل من الخلف والتي كانت متوقفة على جانب الطريق الإقليمي ناحية بقسم 15 مايو.

وذكرت التحقيقات، أن السيارة الميكروباص سبب الحادث، وأن السائق سمح بركوب 18 شخصًا داخل السيارة، والتي حمولتها في الأساس 14 شخصًا، مما جعل السائق لا ينتبه للطريق.