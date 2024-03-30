شهدت مدينة الغردقة ، مساء اليوم السبت، انقلاب سيارة سيارة ميكروباص بطريق سينزو مول،مما اسفر عن اصابة 11 شخص وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث،وتم نقل المصابين الي المستشفي وتوالت النيابة التحقيق .

إصابة 11 شخص في انقلاب سيارة ميكروباص بالغردقة

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص جنوب الغردقة.

على الفور تم الدفع بعدد 10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وجارى نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات

الاستعلام عن الحالة الصحية لسائق المتسبب في حادث الطريق الإقليمي

كما امرت النيابة العامة بالقاهرة، بالاستعلام عن حالة السائق المتسبب في حادث الطريق الإقليمي الذي أدي الي مصرع 9 أشخاص وإصابة 9 آخرين تمهيدًا لاستجوابه وسماع أقواله في الحادث، مع استمرار التحفظ عليه

وقررت النيابة تشكيل لجنة هندسية لفحص السيارة الميكروباص والنقل المتسببتين في الحادث، كما تم التحفظ عليهما بواسطة الأجهزة المعنية، في المحضر الذي حمل رقم 1283.

واستمعت النيابة إلى أقوال المصابين في الحادث مما سمحت حالتهم الصحية لذلك، فيما قال سائق السيارة النقل، إنه كان يقف على جانب الطريق، وفوجئ بسائق السيارة الميكروباص يصطدم به من الخلف، مؤكدًا على عدم سيره.

وتابع السائق أمام النيابة، أنه حاول تفادي السيارة الميكروباص، إلا أنه لم يستطع ذلك، ما تسبب في وقوع الحادث الذي تسبب في وفاة 9 أشخاص قبل ساعات قليلة من أذان المغرب.

وكشفت التحقيقات، أن 3 من المتوفين من مدينة العياط في الجيزة، كانوا في طريق عودتهم لمنازلهم بعد انتهاء عملهم، كما نتج عن الحادث إصابة 9 أشخاص، ما بين حالات بسيطة إلى متوسطة إلى حرجة، وطلبت النيابة استعجال تحريات المباحث حول الحادث.

كما كشفت التحقيقات، أن السيارة الميكروباص كانت محملة بـ 18 راكبًا، وأنها اصطدمت بالسيارة النقل من الخلف والتي كانت متوقفة على جانب الطريق الإقليمي ناحية بقسم 15 مايو.

وذكرت التحقيقات، أن السيارة الميكروباص سبب الحادث، وأن السائق سمح بركوب 18 شخصًا داخل السيارة، والتي حمولتها في الأساس 14 شخصًا، مما جعل السائق لا ينتبه للطريق.