رحمي أغلق فتحة المشاة أمام دار مناسبات طنطا .. ويرفض فتحة بديلة رغم معاناة المواطنين

عندما قرر محافظ الغربية السابق عزل شاطري شارع البحر بطنطا والبالغ طوله 2.5 كم بسور عازل بارتفاع مترين، سمح بوجود فتحات للمشاة وكان أهم هذه الفتحات فتحة دار المناسبات، ورغم اعتراض شعب طنطا على هذا السور -الحزين- إلا أنه أصبح أمر واقع .

ولكن منذ عدة شهور ولأسباب لا يعلمها سواه، قرر د- طارق رحمى محافظ الغربية غلق فتحة دار المناسبات أمام النادى والمتحف ومديرية الأمن وكلية التربية! مما أثار غضب المواطنين ولا سيما كبار السن، وإضطر المواطنين الى العبور من فتحة إشارة المحافظة أمام النحاس.



حدث هذا مما اضطر الشباب من طلبة الثانوى والجامعة القفز من السور.

ولأن غلق هذه الفتحة أضر بالمشاة وعرضهم لخطر الحوادث بل والموت بحق فقد اهتم أعضاء مجلسى الشعب والشورى ومنهم د- أحمد حماد والذى طلب من المحافظ فتح ممر بديل للمواطنين يعبروا من خلاله إلى الجهتين.



ورغم مناشدات المواطنين للمحافظ الا أنه يصر على قراره ويرفض حتى القيام بفتحة بديلة ولتكن مثلا أمام ش نادى المعلمين.

تقول سيدة مسنة “كلموا المحافظ ياناس يحن علينا بفتحة فى هذا النطاق بدلا من الذى غلقها”

وتاشد استاذ متفرغ بكلية الأداب بأن ينقلوا طلبه للمحافظ بفتح ممر حتى لا يضطر للسير مسافة طويلة تثقل عليه.