مسلسل الكبير أوي 8| الكبير يعاني مع مربوحة بسبب الأوردرات الأونلاين

شهدت الحلقة 20 من مسلسل “الكبير أوي 8" رفض الكبير ذهاب ابنه عترة، والذى يعرض على قناة on ذهابه لرحلة مدرسية مع أصحابه، ليتركه ويرفض الأكل، ويجلس الكبير لتناول الفطار الذى أعدته مربوحة.

وتفاجأ أنه أعدت طبق البيض على شكل بومة، وأنها قامت بشراء العديد من أدوات المطبخ أونلاين ويطرق الباب لتأخذ مربوحة أوردر ليمسكها الكبير ويقول لها: "أوردر تانى أونلاين مش كفاية" لتقول له: "ده خلاط كهربائى 180 جنيهًا" ليتصدموا لأنه يطلع خلاط للعبة ويجد أنها اشتريت مقص غريب لقص الخضراوات.

وتتحدث مربوحة مع الكبير أنها بتسلى وقتها فى أوردرات الأونلاين لأنه طول الوقت بعيد عنها فى الشغل ومشغول ولا يهتم بها.



مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8

تعرض قناة "on" الفضائية حلقات مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن في تمام الساعة 6:05 مساء، عقب أذان المغرب مباشرة، والإعادة الأولى في الـ3 فجرًا، كما يعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا.

القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 8

قنوات عرض مسلسل الكبير اوي 8.. ومن المقرر أن يذاع مسلسل الكبير اوي 8، خلال شهر رمضان المبارك، حصريا عبر كل من: قناة on، on drama، منصة watch it.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، أبرزهم: أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع المخرج أحمد الجندي.

