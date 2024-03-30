الكرملين: إن لم تر الدمع في عيني بوتين فلا تعتبر أنه لا يتألم

أشار متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين يتألم لمأساة هجوم "كروكوس" وغيرها من مآس عاشها الشعب الروسي، وأن عدم ظهور الدمع في عينيه لا يعني أنه لا يتألم.

وقال بيسكوف في تصريح لقناة "روسيا 1": "الرئيس عادة يكتم حزنه بداخله، وإن لم تر الدمع على وجهه فهذا لا يعني أنه لا يتألم لمصاب الناس ولا يحزن لما جرى".

وأعرب بوتين في أعقاب مأساة اعتداء "كروكوس" الإرهابي عن تعازيه الخالصة لذوي الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

وأضاء شمعة في مصلى مقرّ إقامته في نوفو أوغاريفو جنوب غربي موسكو حدادا على ضحايا الهجوم.

وأعلن الرئيس بوتين الـ24 من مارس يوم حداد وطني على الضحايا، واصفا الاعتداء بأنه إرهابي دموي وهمجي، متعهدا بأن ينال كل من وقف وراء هذه الجريمة "العقاب العادل والحتمي".

وراح ضحية الهجوم 144 شخصا، فيما لا يزال 67 مصابا خاضعين للعلاج.

وقال سيرغي نيكيفوروف السكرتير الصحفي للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن التغييرات الأخيرة التي طالت المستشارين في مكتب زيلينسكي هدفها "تحسين" عمل المكتب.

ونقلت وكالة "RBC" الأوكرانية عن نيكيفوروف قوله إن "إقالة مستشاري ومساعدي زيلينسكي اليوم تهدف إلى تحسين عمل موظفي المكتب".

وأكد أن زيلينسكي يتوقع بذل جهود مماثلة من قبل الهيئات الحكومية الأخرى.

وأقال زيلينسكي عددا من المستشارين والمساعدين، من بينهم سيرغي شيفير، مدير ومؤسس استوديو "كفارتال-95".

كما تم تسريح أوليغ أوستنكو، وسيرغي تروفيموف، وميخائيل رادوتسكي، بالإضافة إلى المستشارة "مفوضة رئيس أوكرانيا لضمان حقوق المدافعين عن أوكرانيا" ألينا فيربيتسكايا و"مفوضة رئيس أوكرانيا للأنشطة التطوعية". ناتاليا بوشكاريفا.

من جانب آخر، أقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، عددا من المستشارين والمساعدين، من بينهم مساعده الأول، سيرغي شيفير.

وجاء في المرسوم المنشور على الموقع الإلكتروني لمكتب زيلينسكي: "إقالة شيفير سيرغي ناخمانوفيتش من منصب المساعد الأول لرئيس أوكرانيا".

وبحسب مكتب زيلينسكي، فإن زيلينسكي قام بإقالة عدد من المستشارين - أوليغ أوستينكو، وسيرغي تروفيموف، وميخائيل رادوتسكي، بالإضافة للممثل المعتمد لرئيس أوكرانيا "لضمان حقوق المدافعين عن أوكرانيا" ألينا فيربيتسكايا، ومفوضة رئيس أوكرانيا للأنشطة التطوعية ناتاليا بوشكاريفا.

وبحسب مصادر مفتوحة، يشغل شيفير منصب المساعد الأول لزيلينسكي منذ عام 2019. وهو منتج مسلسلات تلفزيونية، ومدير استوديو "Kvartal-95"، الذي بفضله حصل زيلينسكي على تذكرة دخول إلى السياسة.

وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق، استقالة زالوجني وتعيين ألكسندر سيرسكي، الذي كان يقود القوات البرية سابقًا، مكانه.

ووفقًا لوسائل الإعلام الغربية، يتمتع سيرسكي بسمعة مثيرة للجدل، فهو يُنظر إليه على أنه مؤيد مقرب لزيلينسكي، لكن الجنود يكرهونه بشدة بسبب خسائره الفادحة، ولهذا السبب أطلقوا عليه ألقاب "الجزار" و"الجنرال 200".

على جانب اخر، أكدت السلطات الأوكرانية، اليوم /السبت/ أن القوات الروسية واصلت قصفها للأراضي الروسية خلال الساعات الـ 24 الماضية.

فمن جانبه، قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك شرقي أوكرانيا فاديم فيلاشكين، إن مدنيا لقى حتفه؛ جراء قصف شنته القوات الروسية بالمدفعية الثقيلة على الإقليم الليلة الماضية.. مشيرا إلى أن القوات الروسية قتلت 1896 شخصا وأصيب 4744 من الإقليم منذ بدء العمليات العسكرية الروسية على نطاق واسع في العام قبل الماضي، لافتا إلى أن أرقام الضحايا لا تأخذ في الاعتبار عدد الضحايا في بلدتي ماريوبول وفولنوفاخا.



