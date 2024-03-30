التحقيق مع صاحب محل لبيعه كاميرات وأجهزة غير مصرح بتداولها

تباشر النيابة المختصة، التحقيق صاحب محل لبيع كاميرات المراقبة وأجهزة تقوية الشبكات، غير المصرح بتداولها.

كانت تمكَّنت أجهزة الأمن من ضبط صاحب محل بالقاهرة لقيامه ببيع وتداول كاميرات مراقبة وأجهزة تقوية شبكات غير مصرح بتداولها.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة قيام صاحب محل كائن بدائرة القسم ببيع وتداول كاميرات مراقبة وأجهزة تقوية شبكات غير مصرح بتداولها، تم ضبطه حال تواجده بالمحل ملكه وعثر بداخل المحل على عدد 67 كاميرا مختلفة الأشكال والأحجام وجهاز مقوى شبكات.

المشدد 5 سنوات لعاطلين متورطين بتزوير رخص سيارات

قضت محكمة جنايات القاهرة، بعابدين، بالسجن المشدد 5 سنوات لعاطلين متورطين بتزوير رخص سيارات للمواطنين في منطقة الزيتون.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين كوَّنا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية وأوهما ضحاياهما بقدرتهما على توفير رخص سيارات لهم من إدارات المرور مقابل حصولهما على مبالغ مالية متفق عليها.

وكانت مباحث الأموال العامة تمكنت من ضبط عاطلين متورطين في تزوير محررات رسمية والنصب على المواطنين.

وضُبِطَ بحوزتهما رخصتا قيادة، و3 كارنيهات مزورة منسوبة لجهات حكومية وأوراق بيضاء وهاتفان محمول بهما صور لأشخاص ورخص قيادة.

وتحرر المحضر اللازم، وأُخطِرَت النيابة العامة، التي أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت السابق.

وفى سياق آخر ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على 4 عاطلين وخادمة لقيامهم باعمال سرقات بالتجمع والمرج وقصر النيل .

تعود الواقعة عنذما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلان) بدائرة قسم شرطة التجمع الأول حال استقلالهما سيارة مُحمل عليها عدد من الأسياخ الحديدية ، واعترفا بسرقتها من داخل مول تحت الإنشاء كائن بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة" بقصد التصرف فيها بالبيع لتجار الخردة.

كما تم ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج حال إستقلالهما سيارة أجرة "تاكسى" ملك أحدهما وبحوزتهما (8 بطاريات - 3 مفتاح أوتوماتيك) وإعترفا بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة بطاريات كبائن الإتصالات بأسلوب "الفك" وأقرا بإرتكابهما عدد (3) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب.