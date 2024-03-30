السبت 30 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

نقابة المحامين تتخذ إجراء بعد واقعة إهانة الكارنيه

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدرت نقابة المحامين بيان بشأن واقعة إهانة كارنيه النقابة، من قبل أحد المستشارين، وقالت النقابة:

 تابعنا عن كثب الواقعة المثارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العبارات المنسوبة لأحد القضاة بإحدى دوائر الجنايات بالمنصورة ، والتي تمثل – إن صحت - مساسًا بالقيمة القانونية والأدبية لبطاقة عضوية نقابة المحامين ، كما تلقت النقابة شكوى من الزميل  المحامي بالنقض الذي جرت الواقعة أمامه وفي حضوره  .
وحرصًا على استجلاء كافة الحقائق لاتخاذ التصرف الملائم بما يتناسب وحجم وحقيقة الواقعة 


فقد قررنا ما هو آت :
أولًا : تكليف أبو بكر ضوة ومحمد الكسار و محمود تفاحة أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين لسماع أقوال الزميل مقدم الشكوى ، والزميل طرف الواقعة ، وأي من الزملاء الذين جرت الواقعة أمامهم واستجلاء الحقيقة كاملة بكافة جوانبها والحوار الكامل والسياق الذي صدرت فيه العبارة المنسوية للسيد القاضي ، على أن يتم إعداد تقرير بذلك في أسرع وقت ممكن  .
ثانيًا  : الاستعلام من النقيب الفرعي لجنوب الدقهلية عن موقفه من الواقعة ، وما اتخذه من اجراءات أو أجراه من تحقيقات أو تقصي للحقيقة منذ اتصال علمه بالواقعة وحتى الآن ، وضم نتيجة ذلك الاستعلام إلى التحقيق الذي يجريه المكلفون من أعضاء مجلس النقابة العامة بشأن الواقعة   .
ثالثًا  : بمجرد انتهاء اللجنة من تقريرها سوف يتم عرضه على الجمعية العمومية بالنشر على موقع النقابة  ، واتخاذ القرار المناسب ، بعد استجلاء كافة الحقائق    .

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