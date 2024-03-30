نقابة المحامين تتخذ إجراء بعد واقعة إهانة الكارنيه

أصدرت نقابة المحامين بيان بشأن واقعة إهانة كارنيه النقابة، من قبل أحد المستشارين، وقالت النقابة:

تابعنا عن كثب الواقعة المثارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العبارات المنسوبة لأحد القضاة بإحدى دوائر الجنايات بالمنصورة ، والتي تمثل – إن صحت - مساسًا بالقيمة القانونية والأدبية لبطاقة عضوية نقابة المحامين ، كما تلقت النقابة شكوى من الزميل المحامي بالنقض الذي جرت الواقعة أمامه وفي حضوره .

وحرصًا على استجلاء كافة الحقائق لاتخاذ التصرف الملائم بما يتناسب وحجم وحقيقة الواقعة



فقد قررنا ما هو آت :

أولًا : تكليف أبو بكر ضوة ومحمد الكسار و محمود تفاحة أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين لسماع أقوال الزميل مقدم الشكوى ، والزميل طرف الواقعة ، وأي من الزملاء الذين جرت الواقعة أمامهم واستجلاء الحقيقة كاملة بكافة جوانبها والحوار الكامل والسياق الذي صدرت فيه العبارة المنسوية للسيد القاضي ، على أن يتم إعداد تقرير بذلك في أسرع وقت ممكن .

ثانيًا : الاستعلام من النقيب الفرعي لجنوب الدقهلية عن موقفه من الواقعة ، وما اتخذه من اجراءات أو أجراه من تحقيقات أو تقصي للحقيقة منذ اتصال علمه بالواقعة وحتى الآن ، وضم نتيجة ذلك الاستعلام إلى التحقيق الذي يجريه المكلفون من أعضاء مجلس النقابة العامة بشأن الواقعة .

ثالثًا : بمجرد انتهاء اللجنة من تقريرها سوف يتم عرضه على الجمعية العمومية بالنشر على موقع النقابة ، واتخاذ القرار المناسب ، بعد استجلاء كافة الحقائق .